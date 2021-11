Provincia El Ejido conmemora la Declaración de los Derechos del Niño con un Pleno Infantil sábado 20 de noviembre de 2021 , 12:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el que participan alumnos del CEIP Miguel Servet El Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido ha acogido hoy una sesión plenaria muy especial y es que alumnos del CEIP Miguel Servet de Balerma han ocupado los escaños de este órgano municipal, convirtiéndose en concejales por unas horas. Presidido el Pleno por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, se ha celebrado en el marco de la conmemoración del Día de la Declaración de los Derechos del Niño, que se celebra cada 20 de noviembre.



De esta manera, el gobierno local se ha sumado a las actividades que se realizarán hoy y mañana en todo el mundo y con las que se pretende recordar que todos los niños tienen derecho a la salud, a la educación y a la protección independientemente del lugar en el que hayan nacido.



El alcalde se ha referido "a la importancia que tiene difundir los valores que se proclaman en este día en torno a la infancia, ya que estamos hablando de cuidar y garantizar el principal pilar de nuestra sociedad, que son nuestros niños y niñas, los hombres y mujeres del futuro”.



Es por ello, que haya incidido en que “la educación es la clave para fomentar la tolerancia y el respeto como valores importantes que se deben de cultivar en el hogar y la escuela, con nuestra familia, aminos y todas las personas que están en nuestro entorno. Es la base sobre la que se sustentan las relaciones entre las personas y, por tanto, es esencial para que exista una sana convivencia y para que haya armonía dentro de nuestra comunidad”.



Durante la celebración de la sesión de hoy, los menores han traslado al regidor ejidense distintas cuestiones relacionadas con materias como la sostenibilidad, la integración, la agricultura y, de forma más específica, la regresión del litoral ejidense concretamente de Balerma o los medios con los que cuenta la Biblioteca de esta localidad.



De esta manera, se han interesado por las medidas articuladas por el Ayuntamiento en la lucha contra el cambio climático. En esta línea, el alcalde ha recordado los efectos positivos derivados de los invernaderos, ya que ejercen una acción neutralizadora del calentamiento; al tiempo que se ha referido al importante trabajo que se viene realizando desde el gobierno local para garantizar la movilidad sostenible, reduciendo así la contaminación y las emisiones de CO2 a la atmósfera. “Hemos construido casi 70 kilómetros de la red de carril bici y 19 kilómetros de itinerarios escolares seguros, además de itinerarios y sendas. Nuestra intención es anillar todo el municipio de cara a facilitar los desplazamientos a pie o en bici”, ha explicado.



Otra de las cuestiones abordadas ha sido los importantes pasos que se están dando en el municipio en lo que higiene rural se refiere y en este sentido, ha recordado que “en el municipio, contamos con los mecanismos necesarios para compostar los restos vegetales, convirtiéndolos en ensilado para alimento ganadero a partir de destríos” y ha remarcado que “pronto contaremos también con una planta de biomasa que generará 290.000 MWH/año y evitará la emisión de 89.000 toneladas de CO2 y lo que es más importante, usamos la energía del sol para garantizar el 60% de las frutas y hortalizas frescas que se consumen en Europa”.



Los estudiantes no han querido pasar por alto un tema que también resulta importante para el municipio como es la degradación paulatina que sufre la costa ejidense. Es por ello, que se hayan interesado por las medidas que se están tomando desde el Ayuntamiento para evitar este deterioro.



Góngora ha insistido nuevamente en que “llevamos años reivindicando a Costas una solución urgente, estructural y definitiva a este problema no sólo en Balerma sino también en Guardias Viejas”. Asimismo, ha concretado que “se está terminando la estrategia para la Protección de la Costa en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería considerando los efectos del cambio climático. Esperamos que una vez este quede listo se adopten las medidas que sean necesarios lo antes posible”. El regidor ha recordado que “mientras llega la solución definitiva, Costas ha autorizado un nuevo trasvase de 25.000 m3 de arena”.



Durante el trascurso del encuentro, se ha abordado igualmente la diversidad y multiculturalidad. Con respecto a ello, el alcalde ha dicho que “forma parte de la riqueza de una ciudad, siempre y cuando vaya acompañada de una adecuada integración y convivencia. Es lo que yo llamo sostenibilidad social”, ha dicho. Además, el regidor ha remarcado que “contamos con una concejalía de Servicios Sociales que trabaja en múltiples frentes y programas desde la igualdad, la integración, la transformación social y las familias en riesgo de exclusión social”. En esta línea, ha anunciado que se tiene previsto la puesta en marcha de un Consejo de la Integración.



Los menores también han mostrado un gran interés por conocer las alternativas formativas y ciclos con los que se cuentan en el municipio en relación a la agricultura. El primer edil ejidense ha recordado que el IES Santa María del Águila dispone de un ciclo formativo en producción agraria con tres alternativas, FP básica en Agrojardinería, Ciclo Formativo de Grado Medio de Producción Agroecológica y un Ciclo Formativo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural.



Incidir, por otra parte, en el interés que han mostrado los alumnos por las instalaciones actuales de la biblioteca de Balerma, que se ha quedado pequeña. De esta manera, han podido conocer, de primera mano, que el Ayuntamiento tiene previsto trasladar estas instalaciones al Mercado de Abastos en un proyecto de adecuación de todo el edificio en el que ya se está trabajando. De manera que la biblioteca no sólo ganará en espacio sino también en medios y mejores medios técnicos.



Por último, los alumnos del Miguel Servet han podido conocer que el gobierno local prevé construir un ‘Gran Parque de Las Familias’ que se convertirá en un punto de encuentro social, lúdico y deportivo de siete hectáreas. Así como que el Ayuntamiento viene trabajando, de manera intensa y durante los últimos años, para adecuar, modernizar y mejorar las condiciones de uso de un total de 30 parques, plazas y áreas de juego de todos los núcleos para que los niños y niñas del municipio dispongan de espacios de juego apropiados y adaptados a sus necesidades.



Por último, el alcalde ha insistido en que “aunque hoy es un día para recordar los derechos de la infancia también es importante tener en cuenta que los niños tenéis también una serie de deberes y obligaciones que pasan por estudiar, respetar a los demás, ayudar en casa, practicar deporte, llevar una dieta sana y equilibrada y cuidar nuestro entorno, nuestras calles, plazas y parques”.







