Municipalismo, ¿cómo entenderlo?

La candidatura electoral del PSOE de Adra liderada por Teresa Piqueras, en la que sigo participando día a día, representa la apuesta que muchos hacemos por el municipalismo transformador como estrategia de intervención política hoy en Adra. Una apuesta que aspiramos a enmarcar en un proyecto más amplio a nivel andaluz con Juan Espadas al frente, con el objetivo de conectar con las necesidades y las aspiraciones de nuestra gente para avanzar hacia una sociedad más justa. Muchos os preguntaréis que es eso del municipalismo. ¿Qué significa esa palabra que todos usan, que tan de moda está y casi nadie discute? ¿De qué hablamos cuando hablamos de municipalismo?



Un total de 8.131 alcaldes y alcaldesas y más de 60.000 concejales y concejalas socialistas se dedican cada día a un objetivo común: mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas desde sus municipios.



El municipalismo es la base del aprendizaje político y una plataforma vital por la que cualquier responsable político debería pasar. Así lo experimentó, ya en 1906, el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, como concejal del Ayuntamiento de Madrid, y en él siguen trabajando en el día a día nuestro actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nuestro secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, nuestro actual secretario general en Almería, Jose Luis Sánchez Teruel, nuestro compañero Juan Antonio Lorenzo Cazorla, alcalde de Serón, portavoz del PSOE en la Diputación de Almería y candidato a la Secretaría General del PSOE de Almería, o cualquiera de mis compañeros y compañeras que forman el PSOE de Adra con María Teresa Piqueras al frente. Así lo entienden también quienes llevan años aprendiendo, bien sea desde el gobierno o desde la oposición de un ayuntamiento o cualquier administración.



¿Y en el Ayuntamiento de Adra, con PP y Cs al frente? ¿Existe municipalismo?



La respuesta es muy clara. Los municipios son el lugar donde mejor se conocen las necesidades y problemas reales de las personas, y son precisamente sus gobernantes quienes se enfrentan a diario a la búsqueda de las mejores soluciones en algunos casos, siempre y cuando no se gobierne por “postureo puro y duro”. Y es que los socialistas tenemos claro que nuestro ADN es municipalista porque entendemos que todo pasa por lo local y somos quien deberemos buscar esas soluciones a los problemas que tienen nuestros vecinos y vecinas. Los socialistas sólo entendemos la política municipal como un verdadero servicio a lo público, desde la proximidad y la política local, no desde lo privado, como está pasando en Adra y en Andalucía con las derechas al frente.



La eficacia y eficiencia de la gestión pública hallan en los municipios su máxima expresión, con una madurez y solvencia que los socialistas hemos sabido demostrar en los casi 2.800 ayuntamientos que gestionamos en la actualidad, con una premisa clara: no dejar nunca a nadie atrás y poder solucionar sus problemas día a día, aun estando en la oposición como es nuestro caso en Adra.



Cómo sabéis, milito en un partido, el PSOE, que cree en unos ayuntamientos fuertes y participativos, con plena capacidad de decisión y recursos suficientes para responder a las necesidades de sus vecinos y vecinas. Los socialistas creemos que las políticas sociales son la principal herramienta de trabajo de los alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales, para mejorar la vida de las personas y avanzar en el bienestar, como se ha demostrado en todos estos años de trabajo que llevamos. Con el PSOE se ha avanzado en derechos y libertades: con la ley de igualdad de género, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de la dependencia, el aborto, la reforma de las pensiones, la subida del SMI, las reformas educativas, la universalización de la sanidad pública o el fin de la banda terrorista ETA, entre muchas otras. Derechos y progresos, todos ellos, de indiscutible valor para nuestro país; tanto, que la sociedad los ha abrazado mayoritariamente y ningún otro gobierno se ha atrevido a modificarlos. Nosotros entendemos las necesidades de la mayoría social porque estamos en todos lados, estamos ahí donde nos necesitan y siempre que nos necesitan.



Una vez más recalco que para gobernar en tiempos difíciles está el Partido Socialista. Porque somos la garantía de que nadie se quedará atrás. Duarte Antonio Rocha Secretario de Bienestar Social y capacidades diferentes del PSOE de Adra