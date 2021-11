El Ejido diseña una Navidad “inolvidable” con programación cultural gratuita

lunes 22 de noviembre de 2021 , 17:30h

Como novedad este año, en diversos espacios de El Ejido y los núcleos se instalarán ‘Árboles de los deseos’, de tres metros de altura, para que los ejidenses puedan escribir sus deseos para el 2022

El Ayuntamiento de El Ejido ha acogido hoy la presentación de la intensa, original y variada programación con motivo de las próximas fechas navideñas. Sin duda, un calendario de actividades gratuitas que, tal y como ha sido definido por la concejala de Cultura, Julia Ibáñez, “será inolvidable y de lo más completo, que llegará a los barrios y calles de todos los núcleos poblacionales con propuestas de todo tipo, teatrales, de circo, magia, música, cuentacuentos, y conciertos. No faltarán los espectáculos de gran formato para toda la familia y se dará un especial protagonismo a los más pequeños”.



Las calles y plazas públicas de todo el municipio se llenarán de vida, color y luz y es que más de 800.000 puntos LED iluminarán unas fechas que serán entrañales, a partir de este viernes, 26 de noviembre; haciendo que “en Navidad, todos los caminos lleven a casa”, tal y como ha dicho la edil de Cultura, citando a la columnista estadounidense Marjorie Holmes. Serán unos 100.000 puntos más que el año pasado con un ahorro energético del 85% frente al consumo tradicional.



La edil de Cultura ha remarcado que “volvemos llenar de luz las principales entradas al núcleo de El Ejido, tal y como se hizo las pasadas Navidades con motivo de una inversión extra realizada por parte del Ayuntamiento con el objetivo de hacer más llevaderas las condiciones en las que transcurrieron las pasadas Navidades”. Este año “se mantiene ese esfuerzo y se volverán a iluminar los accesos del municipio, reforzándose la iluminación en todos los núcleos del municipio con nuevos arcos, colocación de luces en elementos naturales como palmeras, además de elementos decorativos”, ha explicado la responsable local.



Cabe destacar el diseño original de los arcos de este año, ya que “hemos trabajado junto a la empresa adjudicataria del contrato para crear un efecto diferenciador, incluyendo decoraciones no solo luminosas, sino que también engalanarán y embellecerán nuestras calles durante el día”, ha comentado la responsable local.



De esta manera, se emplearán 153 arcos en adornar las calles, se iluminarán 13 fachadas de iglesias, 152 palmeras, 46 árboles naturales, se instalarán 15 letreros de Feliz Navidad, se colocará iluminación a un total de 5 pinos de Navidad, se pondrán corazones volumétricos, corazones en el tronco de árboles y arcos con esta forma. A colación de esto, Ibáñez ha querido remarcar que “hemos trabajado desde el corazón para diseñar una Navidad a la altura de una gran ciudad como es la nuestra” y en este sentido, se ha referido a la campaña ‘El Ejido, Navidades con corazón’.



Una actividad que invitará a los ejidenses a descubrir en qué lugares del municipio se encuentran estos corazones y una vez localizados, los participantes que lo deseen se harán un selfie o foto, para después subirlo a la red social Facebook, etiquetando al área de Cultura en @cultura.elejido con el hashtag #navidadesconcorazon. La foto que reciba más ‘Me gusta’ será la ganadora de una tablet de última generación. El plazo de participación será del 26 de noviembre hasta el 26 de diciembre.



Destacar, igualmente, que a lo largo de esta Navidad se vuelve a poner en valor el patrimonio histórico con la iluminación de la Torre de Balerma y la rotonda del Daimún y la Plaza Mayor recuperará el Nacimiento iluminado a tamaño natural y se podrá disfrutar de un gran árbol conformado con 2.000 pascueros.



La programación arrancará de manera oficial el 2 de diciembre con la inauguración del tradicional Belén Municipal en el Patio de Luces del Ayuntamiento, que podrá verse hasta el 5 de diciembre, un acto que contará con la colaboración del coro del CEIP Divina Infantita. Cabe destacar que este será, en esta ocasión, vertical; ganando en majestuosidad.



Igualmente se propone de nuevo el Concurso de Belenes Online, una actividad que ha gozado de un gran éxito de participación. El plazo para participar se abrirá el 5 de diciembre, a las nueve de la mañana, para finalizar el 19 de diciembre, a las diez de la noche. Los nombres de los ganadores se harán públicos el día 22 de diciembre a través de las Redes Sociales y la entrega de premios se llevará a cabo el 23 de diciembre en el Auditorio de El Ejido. La categoría de participación es única y se hará entrega de diez premios, consistente en cestas con productos navideños.



En cuanto a los espectáculos de calle, la edil local ha insistido en que “este año, hemos querido reforzar esta materia, tal y como ha ocurrido con el Festival de Teatro, para acercar la cultura a todos los barrios y dinamizar la vida de nuestros espacios públicos, además priorizando en aquellos de carácter familiar”.



Tal es así que no faltarán los cuentacuentos y es que la Red Municipal de Bibliotecas acogerá un ciclo de cuentacuentos a cargo del Mago Puk con el que también se pretende animar a los más pequeños a la lectura. El 11 de diciembre en las inmediaciones del nuevo Skate Park acogerá una exhibición de danza urbana, de la mano del grupo Arand-B y se contará también con la actuación de DJ-Fixi. El 17 de diciembre, se podrá disfrutar la compañía de Teatro de Calle Tiritirantes y de su obra ‘Ulterior El Viaje’, un pasacalles interactivo en el que intervendrán criaturas fascinantes. El 18 de diciembre la Plaza Cervantes se convertirá en el epicentro del espectáculo ‘Sin remite’, una propuesta de circo teatro y humor gestual que hará las delicias de los asistentes.



La animación continuará el 19 de diciembre en el Auditorio con el espectáculo Magic Dreams, un montaje de gran formato que supondrá un gran tributo a las canciones infantiles, una combinación perfecta entre la magia del cuento y la espectacularidad de la música. El 22 de diciembre, a las nueve de la noche, en el Auditorio tendrá lugar el Concierto de Navidad de la Banda y Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de El Ejido.



De la mano de la compañía local de Teatro Botavara, se contará con un ciclo de Cuentacuentos que recorrerá todos los núcleos de manera itinerante, iniciándose el 26 de diciembre, en la Plaza Batel de Almerimar; y continuando por la Torre de Balerma, Las Norias y Matagorda.



El 27 de diciembre, la música tomará la calle Cervantes en su intersección con la calle Iglesia con ‘Una mañana en la ópera”, amenizando a todos los que estén de compras en esos momentos por la zona. Y, por la tarde, el Auditorio acogerá la gala de Navidad de ‘Level Up’, con Miguel Ángel Cruz. Un espectáculo de baile con ritmos trepidantes. El 28 de diciembre, la Plaza del Mercado de El Ejido, será el escenario del coro gospell ‘Cospell It’, donde siete voces y un piano no dejará a nadie indiferente.



Habrá también rock, pero en esta ocasión, estará dirigido a los más pequeños con ‘Desconcierto Navideño’, que tendrá lugar en la plaza Cervantes, a las doce de la mañana. Ese mismo día por la tarde-noche y de la mano de la Academia de Danza Alejandra Forura se podrá disfrutará en la Plaza de la Iglesia de la tradicional ‘Zambomba Flamenca’ al más propio estilo de una corrala navideña.



El día 30 de diciembre, la familia al completo podrá asistir a la actuación que la Asociación Cultural Francisco Velarde ofrecerá ten la Plaza del Mercado. Por la tarde, a las cinco, en la puerta del Auditorio habrá un cuentacuentos de la mano de la compañía Botavara y justo después, llegará la carroza itinerante Agro Radio, que estará llena de personajes de cuentos con los que los niños y niñas podrán fotografiarse. Y ya el 2 de enero, podremos disfrutar junto a la Banda Sinfónica de El Ejido de un concierto navideño en la Plaza Mayor lleno de villancicos y mucha diversión.



En cuanto a la Cabalgata de Reyes, la edil municipal ha adelantado que “volverá a ser una de las actividades por excelencia de la programación y que volverá a causar una mayor expectación”. En esta línea, cabe destacar que contará con su recorrido habitual y, al igual que en años anteriores, se acotarán tres espacios junto a la piscina de El Ejido, frente a Unicaja del Bulevar para personas con necesidades especiales y movilidad reducida y otro en la Plaza Mayor. Será, por tanto, una Cabalgata que volverá a contar con la participación de los ejidenses, ya que todo aquel que desee podrá formar parte como figurante de esta, que tendrá lugar el 5 de enero, podrá retirar su traje a partir del 1 de diciembre en el Área de Cultura.



La Cabalgata contará este año con tres grandes pasacalles Internacionales y cinco carácter local, entre los que figurarán ‘La carbonara’, de Alejú Servicios Culturales, inspirado en los Reyes Magos y que repartirá 100 kilos de carbón; las ‘Golosinas’ que presentará coloridos personajes que trasladarán a los más pequeños a un mundo mágico; y los ‘Carteros de El Ejido’, pertenecientes a la oficina de Correos de El Ejido y que aportarán vehículos oficiales y personal.



Ibáñez ha insistido en que “sin duda alguna, se trata de una de las actividades más importantes del calendario navideño y que requiere de mayores esfuerzos pero que, creemos, volverá a generar una mayor expectación”.

El árbol de los deseos, en todos los núcleos

Una de las novedades de este año es el Árbol de los Deseos, una propuesta que, tal y como ha dicho la concejala local, “pretendemos que sea una actividad participativa ya que se instalará un árbol de tres metros de altura en los núcleos de población y en otros espacios municipales, que se decorarán con bolas de cartón que portarán los deseos para 2022 que escriban en ellas los ejidenses. Serán un total de 10.000 bolas las que se distribuirán entre todos los árboles”.



Incidir, por último, en que la concejalía de Cultura ha previsto un intenso calendario de propuestas también para los núcleos de población y que incluirá actuaciones musicales, de baile, mercadillos, belenes vivientes, pasacalles, teatro de calle, cine y hasta deporte en familia, entre otras muchas propuestas. Y es que, tal y como ha remarcado Ibáñez, “hemos querido que la ilusión, alegría y nuestras tradiciones lleguen a todos y cada uno de los rincones de nuestro municipio para que vivamos por igual unas fechas que resultarán entrañables”.