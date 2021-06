El Ejido pide revisar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos

jueves 10 de junio de 2021 , 18:40h

Se pide una disminución de los contingentes de importación dado que el Mercado Europeo se ha reducido con el Brexit; revisar los precios de entrada de la UE de las hortalizas procedentes de terceros países como Marruecos; que se aplique la cláusula de salvaguardia, en función de la situación del mercado

El último Pleno celebrado en el Ayuntamiento de El Ejido ha respaldado por unanimidad impulsar una moción para instar al Gobierno de España a que solicite formalmente en el Seno de la Comisión Europea de Agricultura la revisión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos.



El alcalde, Francisco Góngora, ha puesto de relieve que “el objetivo es que se proteja a las regiones europeas, como El Ejido, productoras de frutas y hortalizas, que se ven amenazadas por la competencia desleal derivada de la falta de consideración laboral, social, ambiental y fitosanitaria, que supone la producción, en este caso de Marruecos”.



En la Corporación Municipal existe una profunda preocupación por la evolución de las últimas campañas hortofrutícolas, ya que la cuenta de resultados apenas permite una economía de subsistencia para los agricultores, para las empresas de comercialización y en general para el sector de las hortalizas.



Góngora ha mostrado su apoyo al sector y ha indicado que se da un “claro conflicto de intereses”. “Es necesario que se revise el listado de productos sensibles, como el pimiento cuya producción por parte de Marruecos está subiendo, o la sandía, que también está creciendo de manera vertiginosa, y para la cual no existe ningún tipo de cupo, un hecho que resulta inadmisible”.



Tal y como se ha señalado durante la sesión plenaria, gran parte de esta difícil situación económica tiene su causa en la competencia desleal que ejercen teros países, principalmente Marruecos, que compiten por el mismo mercado, la Unión Europea y además coincidiendo con el mismo calendario. De hecho, el valor de las exportaciones de frutas y hortalizas marroquíes a la Unión Europea prácticamente se ha duplicado en los últimos 8 años, pasando de 899 millones de euros en 2012 a más de 1.958 millones de euros en 2020. El primer edil ha recordado que “ya han pasado diez años desde su firma y que, ya en su día, dijimos que iba a ser lesivo. En este tiempo, las zonas productoras se han resentido de manera importante”.



La Corporación Municipal del Ayuntamiento de El Ejido, consciente de la responsabilidad que le confiere ser el principal municipio de la Unión Europea que surte de hortalizas al Mercado Comunitario, en el período en que Marruecos es el principal competidor, reivindica ante las autoridades competentes que:



-El Gobierno de España solicite formalmente en el seno de la Comisión Europea de Agricultura que se revise el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos con el fin de disminuir los contingentes de importación, dado que el Mercado Europeo se ha reducido por el Brexit, y revisar los precios de entrada de la UE de las hortalizas procedentes de terceros países como Marruecos, de manera que constituya un verdadero mecanismo de contención.



-Que se aplique la cláusula de salvaguardia, en función de la situación del mercado, para que se cumpla con la filosofía del Acuerdo.



-Que se restablezca el Principio de Preferencia Comunitaria hasta que se homologue el modelo marroquí con los de la Unión Europea.



-Que se destinen más recursos a los Puntos de Inspección Fronterizos (PIFs) en todas las aduanas de la Unión, para que permita inspeccionar fielmente el verdadero origen de las exportaciones a la Unión Europea; controlar y contabilizar exactamente la mercancía que entra a la Unión de países terceros, para que responda a la contingentación acordada; y aplicar los aranceles derivados de la aplicación de las reglas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), con máximo rigor.



-Que se incluyan como productos sensibles para la Unión Europea, frente a terceros países, el pimiento, la berenjena, la sandía y el melón.



No sólo para El Ejido, los efectos negativos para el sector por la aplicación abusiva del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos se han traducido en una reducción de los precios por debajo de los costes y, en el caso de España, un ajuste de las exportaciones.



Por todo ello, la Corporación pone de manifiesto ante las autoridades competentes el incumplimiento por parte de Marruecos del Acuerdo de Asociación suscrito con el país magrebí. También reclama su revisión y la necesidad de vigilar su ejecución, para no poner en peligro la continuidad del cultivo en el sur de la Unión Europea, pues la propia Comisión Europea en sus informes reconoce que, por su inactividad, a medio plazo la UE podría perder la mayor parte de su comercio frente a las importaciones de países terceros.



Góngora ha concluido que es “necesario y prioritario revisar ese acuerdo. Algo que está pidiendo todo el sector”.