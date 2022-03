El Ejido reivindica en el #8M la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres

miércoles 09 de marzo de 2022 , 07:22h

El Ejido se ha sumado hoy, 8 de marzo, a las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, con la lectura de un manifiesto. El acto ha tenido lugar en la Plaza Mayor con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la edil de Servicios Sociales y Mujer, Delia Mira; representantes de los Cuerpos de Seguridad, ediles del equipo de Gobierno, así como concejales del resto de grupos políticos que conforman la Corporación Municipal, a excepción de VOX.

Al respecto, el alcalde ha explicado que “es preciso que las administraciones nos impliquemos de lleno con este asunto poniendo en marcha acciones encaminadas a incorporar la perspectiva de género en las distintas actuaciones que se vayan llevando a cabo para dibujar la sociedad de futuro que queremos, cada vez más igualitaria”.

Esta actividad se suma a la Campaña Municipal que, con motivo del 8 M, ha diseñado la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento, a través del Centro de la Mujer y que incluye una veintena de actividades dirigidas a promover una mayor sensibilización y concienciación en materia de igualdad. Contempla charlas educativas en los IES, difusión de material didáctico sobre corresponsabilidad en los centros escolares, teatro a cargo de la compañía Descarriadas y C&A bajo el título ‘Ovejas’ en el Teatro Auditorio, premios Porcia Maura, cuentacuentos en la Red Municipal de Bibliotecas, exposiciones, homenaje a la actriz Verónica Forqué o la I Ruta Urbana por Matagorda, entre otras.

La lectura del manifiesto ha hecho referencia a que “el Ayuntamiento de El Ejido, como institución celebra el Día Internacional de las Mujeres con un mensaje de reivindicación y sensibilización ciudadana. A principios del siglo XX se comenzó a celebrar el día 8 de marzo como “Día de la Mujer Trabajadora”. En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados a declarar el Día Internacional por los Derechos de la Mujer o Día Internacional de las Mujeres. Esta denominación es más inclusiva puesto que las mujeres realizan trabajos productivos, reproductivos y voluntarios. Los tres tipos de trabajos son traducibles en riqueza económica para los países.

Pero, hay aspectos que confunden a una parte de la sociedad, logros que hacen parecer que las desigualdades entre mujeres y hombres ya no existen. Entre ellos, el acceso a la educación, gratuita y obligatoria; la normativa en materia coeducativa; el éxito académico de las mujeres; su incorporación al mercado laboral y a puestos de responsabilidad; y la igualdad en la capacidad jurídica de obrar. Si bien, aunque muestran cambios esperanzadores, no son más que el camino emprendido por una sociedad aún lejos de la igualdad real y efectiva.

Esta falsa apariencia de equidad es la que provoca que muchas personas, especialmente las jóvenes, crean que la igualdad entre hombres y mujeres está ya conseguida, y cuestionen que siga existiendo el Día Internacional de las Mujeres y las políticas de igualdad de género.

Pero hoy, en pleno siglo XXI, y después de más de doscientos años de reivindicaciones feministas, cuesta creer que haya quienes nieguen una realidad evidente, porque existen motivos reales por los que seguir reclamando la igualdad:

Cuando no se ven las desigualdades que, a pesar de los avances, siguen existiendo. Cuando no se reconoce la existencia y el mérito de muchas mujeres que han contribuido al avance de la sociedad a lo largo de los siglos de historia. Cuando no se valoran las aportaciones y conquistas de las mujeres de los movimientos feministas como impulsoras de los derechos de las mujeres. Cuando la segregación laboral mantiene a las mujeres en los trabajos peor remunerados y les dificulta el desarrollo de su carrera profesional. Cuando las tareas en el hogar que realizan los varones son consideradas como “ayudas”, no como una responsabilidad necesariamente compartida.

Cuando existen expresiones machistas dirigidas a las mujeres en diferentes contextos y situaciones, expresiones que son irrespetuosas e invasivas y que atentan contra su dignidad.

Cuando se cree que las mujeres y los hombres participan por igual en las esferas de poder, ya sean de naturaleza económica, política, cultural, social o deportiva.

Cuando parte de la sociedad no es consciente del papel de las mujeres en el desarrollo y el progreso, que, con sus trabajos, también sostienen el mundo. Cuando las mujeres siguen sufriendo violencia machista, estructural y simbólica, que en los casos más graves acaba con sus vidas, y la de sus hijas e hijos. Cuando no se ha interiorizado que la Igualdad ha de ser construida por cada uno y cada una, de forma individual y conjunta. “No me puedo creer que aún no sepas que la Igualdad también comienza en ti”.

En este contexto, desde el Ayuntamiento de El Ejido renovamos un año más nuestro compromiso como promotoras de la Igualdad en nuestros territorios y nos sumamos al objetivo de la ONU, dentro de la Agenda 2030, para luchar a favor de la sostenibilidad de los recursos y la preservación de los territorios de la degradación a que se les está sometiendo.

El cambio climático está teniendo consecuencias en el desarrollo socioeconómico, aumentando la precariedad en el empleo, la brecha salarial y la pobreza energética; cuestiones que afectan más a las mujeres que a los hombres.

Por todo ello, alzamos la voz, hoy 8 de Marzo, para decir que la Igualdad comienza en ti, en cada uno de nosotros y nosotras, en los hombres y mujeres protagonistas del presente y responsables del futuro de este mundo global y no igualitario.

Del mismo modo, debemos reconocer el papel fundamental que desde los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, debemos realizar a través de políticas públicas de igualdad, así como reconocer la participación e intervención de las Asociaciones de Mujeres y otros grupos ciudadanos que juegan un papel indispensable para promover esta transformación social.

Trabajamos para difundir que la Igualdad comienza en ti, en mí, en todas y cada una de las personas que forman parte de nuestra sociedad. Y para que desde la Igualdad de género, enfoquemos los problemas globales de la sostenibilidad medioambiental desde nuestra intervención en lo local, en cada ámbito municipal.

Desde el Ayuntamiento de El Ejido, por tanto, volvemos a aunar esfuerzos y conmemoramos el Día internacional de las mujeres con más energía y empeño que nunca. Hacemos un llamamiento a nuestra juventud y a todas las generaciones para promover la igualdad los 365 días del año, para que deje de ser un espejismo y, en un futuro próximo, la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Lograrlo está en nuestras manos, es una cuestión de ciudadanía, de educación, de democracia y de justicia social”.