Opinión

(Foto: malasombra)

El encauzamiento del Río Adra: el éxito de la insistencia

Manuel Cortés

domingo 12 de febrero de 2023 , 15:44h

El Río de Adra, nuestro río, es un lugar lleno de vida y riqueza ambiental, pero también ha sido un espacio que ha originado preocupación y sensación de inseguridad entre nuestros vecinos ante la posibilidad de grandes avenidas, especialmente desde el año 1973, con la riada que todavía muchas generaciones de abderitanos y abderitanas recuerda de forma nítida.

Una catástrofe de grandes dimensiones para nuestro municipio que originó la que durante años se ha convertido en una reivindicación histórica para Adra a través de dos actuaciones clave en su cauce: la limpieza y su encauzamiento. Dos actuaciones de justicia y fundamentales que, para satisfacción de todos los abderitanos y abderitanas, están materializándose ya en una realidad que, como alcalde, me complace enormemente celebrar con mis vecinos.

Llegar hasta este momento ha sido un camino largo, tedioso, y complejo desde muchos puntos de vista. No obstante, el trabajo y la gestión continua y la voz común de un municipio reivindicando una actuación de justicia siempre merece la pena si el resultado es aunar voluntades y poner por encima de cualquier interés, el interés común y la seguridad de nuestra ciudad.

Como sabéis desde hace algún tiempo se están llevando a cabo los trabajos de limpieza y adecuación medioambiental de su cauce por la Junta de Andalucía, cruciales para Adra. Y ahora, se ha dado un paso definitivo en el camino que llevamos andado, que es la adecuación del cauce del Río Adra para garantizar que el agua siga su curso natural y se eviten inundaciones y lo que estas conllevan.

Con el proyecto que la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado y se encuentra en información pública, se evitarán desgracias y no tendremos que lamentar daños materiales o personales. Dos proyectos complementarios y necesarios para Adra.

Pero los beneficios que trae este proyecto para la ciudad van mucho más allá. Y es que el crecimiento de Adra como ciudad ha estado durante todos estos años tremendamente limitado debido a que nuestro municipio posee gran cantidad de zonas calificadas como inundables. Ahora, con esta actuación de adecuación del cauce del Río Adra, que muy pronto estará en marcha, tendremos la posibilidad de culminar las acciones que se han llevado a cabo en el río para que nuestro municipio se desarrolle y crezca.

Como alcalde, la llegada a esta línea de meta representa una enorme satisfacción porque desde el Ayuntamiento de Adra hemos sudado la camiseta en los últimos años para que esta noticia se materialice. Han sido muchas llamadas, muchas reuniones, en las que hemos reivindicado, sin descanso y con firmeza, una solución definitiva para este problema. Se lo debíamos a nuestros vecinos y vecinas y por ello no hemos parado de tocar a todas las puertas necesarias para que nos escuchasen y nos diesen esa solución que tanto pedíamos.

Ha sido un camino complejo, pero en el que desde luego no hemos estado solos. Hemos sentido el apoyo de toda la sociedad abderitana, especialmente del sector agrícola, que siempre ha apoyado nuestras reivindicaciones. Este es sin duda un éxito común y resultado de la insistencia.

Manuel Cortés
Alcalde de Adra por el PP