Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar 2 años de cárcel por robar 15 euros domingo 12 de febrero de 2023 , 15:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La tiró al suelo al darle el tirón, y tendrá que indemnizarla con caso 300 euros Un juez de Almería ha sentenciado a dos años de prisión, sustituidos por siete años de expulsión del territorio nacional, a un hombre acusado de robar el bolso de una mujer y tirarla al suelo para poder hacerse con su contenido. El acusado consiguió extraer únicamente 15 euros de sus pertenencias arrojando el resto. Además, se le impone una multa por un delito leve de lesiones a razón de tres euros diarios y el pago de 295 euros en concepto de indemnización a la perjudicada, aunque se le denegó la suspensión de la condena. Según la sentencia, el pasado 22 de noviembre, un hombre de 27 años acusado de robar un bolso a una mujer se encontraba caminando por la Rambla de las Cruces de Adra poco antes de las 9:00 horas. El acusado intentó sujetar el bolso con un fuerte tirón, pero al no conseguir hacerse con él, empujó a la mujer contra una pared y la tiró al suelo. El acusado sacó 15 euros del interior del bolso y arrojó el resto al suelo, donde fue recuperado. Como consecuencia de los hechos cometidos por el acusado, la víctima sufrió lesiones leves, principalmente en los dedos, que le llevaron una semana en sanar. Estas lesiones fueron consideradas como un delito leve, lo que provocó la imposición de una multa al acusado a razón de tres euros diarios. Además, el acusado deberá pagar una indemnización de 295 euros a la víctima. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.