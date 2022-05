Capital El Entierro de la Sardina pone la guinda a un Carnaval lleno de talento domingo 15 de mayo de 2022 , 17:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La primera teniente de alcalde, María Vázquez, y el concejal de Cultura, Diego Cruz, han asistido al ‘indulto’ de la sardina en la Plaza Vieja Almería es carnaval. El trabajo conjunto entre la Federación Municipal de Carnaval y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería ha permitido poner en valor una tradición que cada año brilla más y que este, aunque haya tenido que modificar fechas por la pandemia del Covid, ha brillado por la amplia participación ciudadana en los espacios escénicos y las calles, la diversión compartida y por la suma de talentos en las agrupaciones del concurso. El Entierro de la Sardina ha puesto la guinda a las fiestas, con un ‘cortejo fúnebre’ que ha recorrido el Paseo, Puerta de Purchena y se ha adentrado por el casco antiguo hasta llegar a la Plaza Vieja. Allí, la sardina no se ha quemado, ha sido indultada, y el fuego ha sido sustituido por una pirotecnia de colores, por lo que se conserva para un nuevo año que ya en el mes de febrero de 2023 seguirá haciendo disfrutar a todos los almerienses con un amplio abanico de actividades. La primera teniente de alcalde, María Vázquez, acompañada por el concejal de Cultura, Diego Cruz, y el presidente de Femaca, Nicolás Castillo, han asistido al Entierro de la Sardina. María Vázquez ha destacado “la amplia participación de los almerienses en esta tradición, tanto en el Teatro Apolo y el Auditorio, como en las calles. Ha habido muchos niños y niñas disfrazados y un gran ambiente carnavalero”. Por su parte, Diego Cruz, que fue elegido pregonero del Carnaval, ha valorado “la calidad y talento de las agrupaciones musicales que han participado en el concurso, muchas de ellas procedentes de otras provincias, lo que demuestra la fuerza que está cogiendo nuestro Carnaval en Andalucía”. El Carnaval de Almería comenzó con el concurso que tuvo la final el 1 de mayo, y ha continuado con el Carnaval de Calle, del 5 al 15 de mayo, con desfiles, pasacalles, la Gala Coteca, la Fiesta de la Sobrasada, el Mercado Medieval de Fantasía, y ayer, sábado, el Carnaval Solidario, donde tres de las agrupaciones más laureadas actuaron en la sede de la Asociación Verdiblanca. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

