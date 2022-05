Deportes Sergio Fernández y Raquel Úbeda ganan el XV Triatlón Ciudad de Almería Jairo Ruiz domingo 15 de mayo de 2022 , 16:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, da la salida y destaca “el gran ambiente en El Palmeral, la solidaridad con el Banco de Alimentos y el Duatlón Inclusivo” Con un clima ideal para la práctica del deporte al aire libre, se ha celebrado hoy el XV Triatlón Ciudad de Almería Jairo Ruiz, que regresaba a El Palmeral de El Zapillo, arropado por numeroso público. Sergio Fernández y Raquel Úbeda han sido los ganadores de una competición que este año es valedera para el ranking nacional. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, y la concejala de Movilidad, María del Mar García Lorca, ha dado la salida tanto al duatlón inclusivo, una de las grandes novedades, como al triatlón. El primer edil ha destacado “el gran ambiente que se está viviendo en El Palmeral, donde regresa la prueba que organiza este año nuestro deportista más laureado, Jairo Ruiz, al que quiero felicitar por su compromiso con la ciudad, con el apoyo del Patronato Municipal de Deportes. Son más de 200 participantes que esperaban con ganas esta prueba que combina natación, ciclismo y carrera, tras dos años suspendida por la pandemia, y que de nuevo demuestra su solidaridad con la colaboración con el Banco de Alimentos”. Además, ha querido detenerse en la novedad del Duatlón Inclusivo: “abogamos por el deporte para todos y me parece todo un acierto de Jairo Ruiz este duatlón inclusivo, donde se le está acercando este deporte a todas las personas”. Por último, Ramón Fernández-Pacheco ha recordado los beneficios añadidos de los eventos deportivos, pues “vienen participantes de otros lugares que consumen en hoteles, hostelería y comercios de la ciudad”. A su lado Jairo Ruiz, nuestro gran medallista paralímpico, se mostraba feliz. “Quiero agradecer el apoyo del Ayuntamiento. Este año regresamos a El Palmeral, donde el público puede vivir más de cerca esta competición. Son 750 metros de natación, seguidos de los 20 kilómetros en un circuito al que se dan tres vueltas por la Avenida del Mediterráneo hasta el Palacio de los Juegos Mediterráneos y regreso por la Vega de Acá, y concluye con la carrera a pie, 5 kilómetros por el Paseo Marítimo”. Un recorrido espectacular diseñado por el propio Jairo Ruiz y que ha hecho las delicitas de todos los aficionados. El ganador en categoría masculina ha sido Sergio Fernández, con un tiempo de 01:00:43. Segundo, Francisco Vaca, con 01:01:24. Y tercero, Daniel Muñoz, con 01:01:33. En la categoría femenina la ganadora ha sido Raquel Úbeda, con un tiempo de 01:14:04. En segundo lugar, María Escudero, con 01:17:51. Tercera en el podio, Ana Galera, con 01:19:10. Previamente se ha celebrado el duatlón inclusivo. Encabezado por Jairo Ruiz, ha ido explicando las características y normas de esta disciplina, primero con la cerrera y luego con la transición a bicicleta. Niños y mayores han disfrutado al máximo con esta prueba inclusiva, en la que han colaborado, además del PMD, entre otros colectivos, Verdiblanca y Depoadap. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

