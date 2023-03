Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar El equipo Unicaja es premiado por los periodistas deportivos andaluces martes 07 de marzo de 2023 , 09:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La directora general de Eventos e Instalaciones Deportivas, Isabel Sánchez, ha asistido esta tarde en Carmona (Sevilla) a la XXII Gala de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía (FPDA), que ha tenido lugar en el Teatro Cerezo de la localidad, y en la que se han reconocido a los mejores del pasado año. Sánchez señaló, además de felicitar a todos los galardonados, que "este año se presenta cargado de grandes eventos deportivos en Andalucía, como la Final de la Copa del Rey de Rugby en Sevilla, que hoy se ha confirmado su disputa en Sevilla". "Hemos hecho una apuesta en la Junta de Andalucía por la celebración de eventos que, además del aspecto de promoción deportiva que ello supone, tienen un importante impacto en el turismo y la cultura de los lugares donde se van a desarrollar". La directora general hizo entrega en el acto del "Premio Especial", que recayó en el campeón de la Copa del Rey de Fútbol del pasado año, el Real Betis Balompié, recogido por el presidente del club, Ángel Haro, el técnico Manuel Pellegrini, y el jugador de la primera plantilla, el sevillano de Olivares, Juan Miranda. Este evento se enmarca dentro de un acuerdo anual de colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía. El premio "Andaluz de Oro" ha sido para Cayetano García de la Borbolla y Pablo Martínez, campeones del mundo de Piragüismo en la modalidad C2 500. El premio "Andaluza de oro" ha recaído en la deportista gaditana Amelia Romero, campeona de Europa de fútbol sala con el equipo nacional. El galardón al "Mejor entrenador" ha sido para el técnico del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, presente también en el acto, mientras el premio al "Equipo líder" es para el Tecnigen Linares, como primer equipo andaluz femenino campeón de la Superdivisión de Tenis de Mesa. Por su parte, el premio "Valores humanos" ha sido para el Club Onubense de Deportes Adaptados (CODA); y el galardón al "Esfuerzo Deportivo" para la sección de paratriatlón del Club Deportivo Credus de Sevilla. Los premios a las "Gestas deportivas" recayeron en Asunción Batista, mejor jugadora del mundo de balonmano playa, MVP y máxima goleadora de la Champions Cup; el Unicaja Almería, campeón de la Superliga de voleibol; el UAS Cocodrilas Rugby, campeonas de la Liga Iberdrola de División de Honor; el Málaga Costa del Sol, campeón de la Copa de la Reina de balonmano; el IES La Orden, campeón de la División de Honor de bádminton; y el UMA Antequera, campeón de Copa del Rey de fútbol sala. Y el mencionado "Premio Especial", para el campeón de la Copa del Rey de fútbol, el Real Betis Balompié. Por último, en el apartado de "Campeón histórico", la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía ha reconocido la importancia del 'jugador número 12', de esa afición que siempre se ha volcado con el combinado nacional cada vez que ha venido a Andalucía. El acto estuvo presentado por los periodistas de Canal Sur TV, Marta Paneque y Fernando Barbero. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

