Burgos (CS): «Almería no es ni la Zapoiriyia que pintan unos, ni la Copenhague que pintan otros»

martes 07 de marzo de 2023 , 13:08h

El portavoz de Ciudadanos plantea soluciones para los problemas crónicos de la suciedad, las zonas verdes, el casco histórico, el movimiento vecinal, el abandono de ciertos barrios o del patrimonio histórico

“Almería no es ni la Zapoiriyia que pintan unos, ni la Copenhague que pintan otros”. Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de El Almería, Rafa Burgos, quien ha aprovechado el Debate sobre el Estado de la Ciudad para plantear soluciones a los principales problemas que el Consistorio capitalino tiene pendientes de resolver desde hace años. En ese sentido, Burgos ha vuelto a reclamar una auditoría externa para solventar el deficiente servicio de limpieza urbana, así como un plan director de arbolado para planificar las podas y mantenimiento de parques y jardines, recuperar las relaciones actualmente rotas con buena parte del movimiento vecinal, y acciones concretas para revitalizar el casco histórico, como poner en valor el Mesón Gitano, el parque Nicolás Salmerón o las canteras califales, además de un plan de embellecimiento y más eventos dinamizadores, entre otras.

Rafa Burgos también se ha referido a otras cuestiones enquistadas, como la falta de inversiones en determinadas barriadas de la ciudad, para lo cual ha propuesto un plan de barrios con actuaciones planificadas. “Hay zonas de Almería donde no ha iluminación pública, ni red de saneamiento, ni asfaltados de calles desde hace décadas”, ha afeado, además de reclamar “darle una vuelta” a la empresa pública Almería XXI, convertida actualmente en “una promotora más, en lugar de ser la empresa pública que construya vivienda social con precios accesibles para los jóvenes”.

También ha dedicado tiempo a hablar de la falta de transparencia con los informes relativos a la desaladora de Almería. “A mí algo no me cuadra, porque si los informes dicen que no hay problema en hacer la extracción tal y como se viene haciendo, ¿por qué ese cambio de criterio, ya que ahora sí plantean la extracción directa desde el mar?”

“Por supuesto que Almería ha mejorado en ciertos ámbitos durante los últimos 20 años. Estaría bueno que no fuera así. Pero también es cierto que durante este tiempo no hemos visto proyectos ni obras transformadoras, como lo fueron en su día la Rambla o el paseo marítimo. Los eternos planes para acometer el soterramiento o desarrollar el puerto-ciudad nunca llegan a materializarse, y seguimos con un PGOU de 1998, y un Plan Estratégico que no termina de arrancar”, ha manifestado durante su intervención el concejal de Ciudadanos.

En el segundo turno de palabra, Rafa Burgos ha reclamado “políticos comprometidos con Almería, y no con medrar y lograr ascensos en otros destinos”. A ese respecto, ha recordado que, en los últimos ocho años, “hemos visto a dos alcaldes salir corriendo a mitad de partido. Luis Rogelio se fue al Senado, Ramón de consejero a la Junta… Tienen todo el derecho del mundo a irse, eso no lo pongo en duda, pero no me negarán que es difícil realizar proyectos a largo plazo y tener un proyecto serio de ciudad cuando estás más pendiente de salir huyendo a la más mínima oportunidad”. Finalmente, ha negado la afirmación realizada por otros grupos políticos de que Almería es “la mejor ciudad del mundo para vivir”. “Seamos realistas: Almería no es la mejor ciudad del mundo. Por supuesto que tenemos potencial de sobra para serlo, pero si no trabajamos unidos para conseguirlo, jamás lo lograremos”.