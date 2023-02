Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar El "espectáculo" de la financiación del soterramiento Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Junta lamenta el "penoso espectáculo" sobre el soterramiento tras comprobarse la "viabilidad" de su propuesta El viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet ha expresado su preocupación por los hechos ocurridos en las últimas dos semanas de controversia por el modelo de financiación para la segunda fase del soterramiento de las vías del tren a su paso por Almería y la llegada de la Alta Velocidad. La propuesta presentada por la Junta al Gobierno central ha sido aceptada, dando lugar a una solución que ha puesto fin a esta cuestión. Sin embargo, el señor Muñoz-Atanet ha señalado que el "penoso espectáculo" vivido durante el proceso no debe volver a repetirse. El viceconsejero ha expresado su malestar por la situación vivida en las últimas semanas, caracterizada por un "penoso espectáculo" y que ha hecho perder tiempo. Sin embargo, a pesar de esto, el Ejecutivo ha aceptado la propuesta presentada por la Junta de financiar con 48,5 millones de euros de Fondos Feder la estación de autobuses y el parking subterráneo asociado a la actuación ferroviaria. Esta decisión ha sido acogida con satisfacción por la Junta, ya que el planteamiento trasladado el pasado 9 de enero para limitar su actuación a la estación de autobuses y al parking ha sido finalmente aceptado. La Junta de Andalucía ha aumentado significativamente su aportación al soterramiento, estimada en unos 240 millones euros. Esta decisión supone un cambio radical frente al sistema de pago por porcentajes acordado previamente por Adif, el Ayuntamiento de Almería y la Junta. Esta propuesta había sido aceptada por las tres administraciones implicadas, siendo su reflejo incluso incluido en los presupuestos de 2023 con una partida de dos millones para expropiaciones. Desde el Ministerio de Transportes se había sostenido hasta el momento que la propuesta del Gobierno andaluz supondría una "ruptura" del acuerdo con respecto al planteamiento financiero para el soterramiento, ya que desviaría a la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) --compuesta por el Ministerio de Transportes, Adif, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería-- hacia una posible "dissolución" y haría "peligrar" los 75 millones de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) con los que aliviar las cargas de los socios. Un día antes de que la Junta autorizase el uso de fondos Feder para la obra, la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, se trasladó a Almería para preguntar por qué el Gobierno andaluz no tenía "disponibilidad presupuestaria en este año" para realizar su aportación, entendiendo que había centrado los recursos en la línea 3 del Metro de Sevilla. "¿Están diciendo que no hay 48 millones de euros para Almería, es verdad o hay alguna razón política para que el AVE no llegue, porque sabemos que estamos a punto de llegar?", se preguntó la secretaria de Estado, quien por primera vez vio cómo la llegada del AVE a Almería en 2026 era condicionada. A pesar de haber recibido aprobación para el uso de fondos europeos tras la consulta elevada por parte de los miembros de AAV al Ministerio de Hacienda, el acuerdo financiero no está completamente desbloqueado, ya que aún queda por resolver "la viabilidad jurídica y patrimonial" de la propuesta del Gobierno basada en que la Junta financie el aparcamiento, cuya titularidad debe ser mantenida por Adif. Por lo tanto, la Junta de Andalucía ha programado una reunión entre los responsables de Fomento y de Hacienda, así como el gabinete jurídico, para esta semana con el objetivo de discutir la propuesta del Ministerio de Transportes: dejar en manos de Adif la ejecución de las obras, y que sea la Junta de Andalucía la que certifique las actuaciones, siendo el administrador ferroviario el beneficiario del aparcamiento de la estación intermodal resultante. Para que el departamento dirigido por Marifrán Carazo pueda llegar a un acuerdo, se han planteado dos posibilidades. La primera es que Adif valore la necesidad de mantener la titularidad del aparcamiento y tome la decisión de firmar el convenio de inmediato. La segunda consiste en explorar la viabilidad jurídica y patrimonial de la cesión de la titularidad del aparcamiento, para lo que la Junta de Andalucía ha pedido tiempo para tomar una decisión. La portavoz del Ayuntamiento de Almería ha pedido prudencia y colaboración entre las administraciones para evitar el intercambio de declaraciones públicas que pone en duda el acuerdo alcanzado, lo cual no ayuda en nada para conseguir la obra deseada después de más de 15 años de discusión.

