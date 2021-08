El espectáculo total de Love Of Lesbian hace volar al público de Cooltural Go!

lunes 16 de agosto de 2021

La banda de Santi Balmes y compañía ofreció toda la potencia sonora y visual de su nueva gira que, dentro de la #culturasegura, casi recordó a tiempos prepandémicos

¿Cuánto baile es capaz de soportar una silla de plástico? Desde luego que si los fabricantes necesitaran hacer una prueba de resistencia, lo vivido anoche en el concierto de Love Of Lesbian dentro del ciclo Cooltural Go! bien podría valerles como test y ensayo fiable al ciento por ciento. No fue su primer visita a Almería puesto que el Auditorio Municipal Maestro Padilla recuerda varias noches mágicas, pero la banda catalana ‘debutó’ anoche bajo la firma Cooltural, que organiza Crash Music con el apoyo del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, y lo hizo a lo grande: entradas agotadas, un espectáculo total que recordó a propuestas escénicas y sonoras prepandémicas y un público que se entregó a la magia de las canciones respetando en todo momentos los parámetros de la #culturasegura, hasta el punto de que canciones incendiarias como ‘Incapacidad Moral Transitoria’ o ‘Club de Fans de John Boy’ fueron esa prueba de fuego para los asientos que resistieron la energía contenida.

Aunque la predisposición de acudir a un concierto facilita las cosas a la hora de dejarse llevar y evadirse por la música, también es cierto que si no hay conexión la cosa se diluye y acaba siendo como ‘una jornada más en la oficina’. Sin embargo, ayer las musas, las mareas, la humedad, el calor, el domingo festivo y, ante todo, los emisores y los receptores conectaron de tal manera que dieron como resultado un concierto sobresaliente.

Love Of Lesbian son Santi Balmes (cantante), Julián Saldarriaga (guitarra y coros), Uri Bonet (batería) y Jordi Roig (guitarra), que en la gira están acompañados de Dani Ferrer a los teclados y piano, Ricky Falkner al bajo y Marc Clos a las percusiones y arreglos. Andan presentando este verano su último disco de estudio, ‘Viaje Épico Hacia La Nada’ y en él se cimentó prácticamente la mitad del repertorio, con nueve de los diecinueve temas interpretados en las dos horas de concierto. Sus dos primeros temas fueron también los que abrieron la velada. Primero con el que da título al álbum, una suerte de invocación y recuerdo del ausente ante el escapismo voluntario, medio tiempo que se sostiene en una circular línea melódica de encanto retro, y ‘Crisálida’, con dinámica más aprehensible gracias a un reconocible compás de batería y un fraseo concatenado.

‘Noches Reversibles’ vino a ser la mirada más lejana al camino recorrido, extraído de aquel ‘Cuentos Chinos…’ de 2007, que preludiaba el estallido definitivo de una banda que se ha ganado a pulso su estatus actual. ‘El Poeta Halley’ sería, junto a ‘1999’ el segundo disco más representado de la noche –no en vano VEHN es su continuación-, y así ‘Bajó El Volcán’ sonó continuista en la dinámica de un concierto que de manera progresiva fue ganando en efectismo gracias a la colección de pantallas de la escenografía, de numerosos tamaños, velocidades y posiciones, además de esa batería elevada al lado derecho o las dos cajas luminosas de estética ‘casi japo’.

También la actuación contó con varias narraciones de bromas y confidencias por parte de Balmes y Saldarriaga principalmente, entre ellas una que hacía referencia a la energía incontenible de David Bisbal y, otra, la que sirvió como preludio de ‘El Sur’, tema reciente en el que colabora Enrique Bunbury, “que se quedó las mejores frases para él. La experiencia es un grado”, dijo Santi Balmes. Un tema calorífico que casi ejerció de explosión definitiva, porque la curva ya no decayó en toda la noche.

Y eso que entre ‘1999’ y ‘Segundo Asalto’, muy celebradas, se incluyeron otros tres temas del nuevo disco como ‘Escuela De Danza Aérea’, con su toque crooner estiloso, ‘El Mundo’, “canción que nació de contemplar un árbol a las dos de la mañana yendo fumadísimo”, o ‘Sesenta Memorias Perdidas’, con desencanto “es solo que el tiempo pasa y siempre gana la competición”. La banda también confesó sentirse especialmente feliz “porque en más de 20 años es la primera vez que tenemos intérprete de lengua de signos y hay personas con discapacidad visual que están disfrutando del concierto con mochilas vibratorias. Nos parece algo maravilloso”, en relación al trabajo que Cooltural viene desarrollando de la mano de su Fundación Music For All, que también ha llevado su experiencia y buen hacer al conocido Sonorama.

Entonces llegó ese momento que en condiciones normales hubiese terminado de colocar patas arriba el recinto, la sucesión de ‘Incapacidad Moral Transitoria’ y ‘Club de Fans de John Boy’. Dos invocaciones al baile que la banda pidió que se hiciera desde el asiento y la excelente respuesta de un público concienciado con la causa. Un magnífico ejemplo de #culturasegura que dio sentido al esfuerzo que promotores, administraciones, técnicos, artistas y todo el tejido que está detrás de ella vienen realizando y pidiendo en el último año y medio.

La magnífica ‘Bélice’ fue la pica de ‘La Noche Eterna’, tras la declaración velada de ‘Cuando No Me Ves’. Dos grandes joyas que acercaron irremediablemente a un tramo final en el que se volvió a volar con el ‘Planeador’ por lugares recónditos del ‘Cosmos (Antisistema Solar)’, primer bis de la reentrada de la banda. Quedaba aún viajar ‘Allí Donde Solíamos Gritar’, emocionante y cantada por todo el recinto, “canción que ha adquirido un nuevo sentido después de todo lo que hemos pasado con el virus”, dijeron. También ‘Los Irrompibles’ tuvo mensaje “más irrompibles que nunca, por todos los que nos han dejado estos meses”.

Con las emociones a flor de piel y con la satisfacción del trabajo bien hecho y la respuesta del público, ‘El Paso’, con su inicio sureño y árido, y finalmente azucarado con sus coros aglutinadores de luz encendida a lo ‘gran estadio’ pusieron el epílogo a un triunfante paso de Love of Lesbian por Cooltural Go! Prometieron volver. Sea.