Deportes El factor cancha desempata y el Poli Ejido cadete es subcampeón de Almería jueves 06 de mayo de 2021 , 13:19h





Contradiciendo a lo que afirmó Luis Aragonés, que “las finales no se juegan, se ganan”, la Delegación de Almería de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) está llevando a cabo esta temporada un atractivo sistema de competición en el que los títulos de fútbol sala se pueden decidir sin que haya ganadores en las finales.



Porque si hay igualdad de goles en el duelo decisivo de los playoffs, el desempate que se aplica de forma automática beneficia al mejor clasificado en la liga regular (sin prórroga ni penaltis), contando además con el factor cancha a su favor al actuar en casa tanto en el cruce de las semifinales como en la final.



Así, el Poli Ejido Club de Fútbol se ha proclamado subcampeón provincial en la Segunda División Andaluza Cadete, después de empatar 3-3 visitando al Sporting FS Almería el pasado domingo en el IES Bahía de Almería, alzándose campeones los capitalinos debido a su primera posición en la liga regular por el golaveraje particular.



Faltó solo un gol más



Cabe destacar que los celestes cosecharon los mismos 19 puntos que el combinado sportinguista e idéntico balance (seis victorias, una igualada y una derrota), pero en los encuentros que protagonizaron entre sí se produjo un triunfo almeriense por 1-2 y otro empate 3-3, repitiéndose este resultado en el reciente choque definitivo.



En él, los locales se marcharon 2-0 al descanso y los pupilos de Luis Gallardo fueron capaces de equilibrar las cosas 2-2 mediado el segundo tiempo, pero cuando más volcados estaban en completar la remontada, el Sporting hizo el tercer tanto a siete minutos del desenlace, volviendo a igualar el Poli Ejido CF restando tres minutos.



De este modo, los del Poniente se han quedado a solamente un gol de conseguir el campeonato y, sobre todo, de clasificarse para la posterior fase de ascenso a la Primera División Andaluza Cadete, que es la máxima categoría de esta edad y en la que los participantes viajan por toda Andalucía.



El Poli, que en 'semis' batió 5-2 al CD Comarca de Níjar FSF, ha terminado su primera campaña de existencia con un bagaje de siete compromisos vencidos, dos empatados y únicamente uno perdido, anotando 50 dianas y encajando 21, siendo el más realizador y el menos goleado.

