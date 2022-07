El Fandi, El Cordobés y Jesús Almería torearán en la Feria de Berja 2022

martes 12 de julio de 2022 , 21:56h

El Ayuntamiento de Berja sigue completando la programación de primer nivel de la Feria y Fiestas 2022 que tendrá su festejo taurino el sábado 6 de agosto con los matadores El Fandi, Manuel Díaz El Cordobés y Jesús Almería para seis toros de la prestigiosa ganadería de Albarreal.

El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, junto con el concejal de Fiestas, Rafa Villegas; el empresario, José Olivencia; y el diestro Jesús Almería, han presentado esta tarde la corrida en el Ayuntamiento de Berja que ya ha puesto a la venta sus 3.000 localidades.

“Nuestra Feria no se puede reconocer si no tuviera un cartel de toros, lleno de figuras y con una ganadería maravillosa que hará que luzca nuestra Plaza de Toros porque Berja es taurina, a Berja le gusta al toro y nuestra feria, sin toros y sin romería, no sería lo mismo” ha señalado el primer edil.

Por su parte, José Olivencia, ha resaltado el acierto del cartel porque “David El Fandi, un torero que aquí en la zona es muy querido, el Cordobés viene renovado, viene con muchas ganas y es un torero que a la gente le gusta bastante y, por supuesto, Jesús Almería cumple sus 20 años de alternativa y se merece estar en la Feria de Berja”. El torero Jesús Almería, ha destacado que además de nombres propios, en la corrida de Berja “se reúne el toreo local, como es mi caso, se reúne un empresario con un bagaje y un currículum que está demostrado y una plaza con muchísima afición para un cartel en el que no se ha escatimado en entrar una ganadería de primera fila”.

Las localidades se pondrán a la venta desde 18 euros para personas en situación de desempleo, 30 euros en tendido general, 32 euros en contrabarrera y 35 en barrera.

Los puntos de venta anticipados serán la recepción del Ayuntamiento de Berja, Mario Montes Modas, en Adra en el Pub La Granja, en El Ejido en las tiendas Polo Klub y Mercachollo y en Laujar de Andarax en el Club de la tercera edad. La taquilla en el Ayuntamiento de Berja abrirá además el 25 de julio de 10 a 14:00 horas y de 17 a 20:00 horas y el día del festejo sólo por la mañana.

El pregón taurino de la Feria de Berja 2022 se celebrará el miércoles 20 de julio a partir de las 21:00 horas en la Sala de la Plaza San Pedro.