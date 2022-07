Deportes Ampliar El Frontón de Andarax de Almería celebra la clásica velada del boxeo viernes 29 de julio de 2022 , 17:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Patronato Municipal de Deportes colabora con los clubes ‘Almería Boxing’ y ‘Lola Boxing’ para la cita enmarcada en el programa de feria El boxeo profesional vuelve a Almería, dentro de la programación deportiva de la Feria de Almería. La tradicional velada de boxeo suma este año la XIX edición, regresando tras la pandemia del covid-19 y lo hace de la mano de los clubes de boxeo ‘Almería Boxing’ y ‘Lola Boxing’. Con el respaldo del Patronato Municipal de Deportes, los equipos están ultimando los detalles de esta cita que se ha convertido en un clásico para la Feria de la capital en honor a su patrona, la Virgen del Mar. Por ello, el 19 de boxeo, grandes deportistas asistirán a esta velada que tendrá, además, la supervisión y la coordinación técnica de la Federación Andaluza de Boxeo y la promotora KO Boxing. Para esta velada, se disputarán 10 combates de gran nivel y muy atractivos para los aficionados, con presencia de púgiles almerienses de toda la provincia y de boxeadores que vendrán de otros puntos de España. En el cartel figurarán deportistas muy consolidados en la disciplina y jóvenes promesas que tendrán la oportunidad de mostrar su valía en un escenario como es el Frontón del Andarax. Entre los grandes nombres se encuentra la participación de Salvador Barón ‘Rey Gitano’, de KO Boxing, en el que será su retorno a los cuadriláteros después de su intento al Campeonato de España profesional, y de José María Hernández ‘Gallo’, de KO Boxing, sobre el que, también, están puestas las esperanzas del boxeo almeriense. También se suma al cartel Iván Fernández, de Lola Boxing, un deportista que es sinónimo del espectáculo en el cuadrilátero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

