Capital El Parque Nicolás Salmerón acoge el Rastro de Antigüedades viernes 29 de julio de 2022 , 18:20h

Escucha la noticia La capital celebra una nueva edición, por primera vez de noche, que crece en puestos y se consolida cada último sábado de mes El Parque Nicolás Salmerón volverá a convertirse este sábado en epicentro de la actividad comercial con el Rastro de Antigüedades, Pintura y Artesanía, una actividad que forma parte del Plan de Dinamización Turística y Comercial, impulsado por el Área de Promoción de la Ciudad. En esta edición, el evento crece en número de puestos, que ya alcanza los 200, y aspira a seguir aumentando la afluencia de público que viene con una tendencia al alza desde su inicio. El Ayuntamiento de Almería y las asociaciones Gran Sol, Foro Almería Centro y Puerta de Europa se han unido para dar una 'segunda vida' a distintos artilugios que van desde obras de arte hasta elementos domésticos que se pueden aprovechar. La solidaridad será la nota predominante de la actividad ya que los fondos se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer y a la Fundación de Enfermedades Poco Frecuentes. De este modo, la participación facilitará que estos colectivos puedan seguir desarrollando su actividad, que es fundamental para las personas que padecen estas enfermedades. Desde la Fuente de los Peces hasta el Gran Hotel, los asistentes podrán encontrar una gran variedad de productos a precios de saldo en una actividad que ya se ha convertido en una cita habitual en el calendario de actividades lúdicas y de ocio cada último sábado del mes. Como novedad, esta vez los puestos estarán abiertos por la tardenoche, en concreto desde las 19.00 hasta las 23.30 horas. El Parque Nicolás Salmerón volverá, por tanto, a acoger, un sábado más, a centenares de almerienses y visitantes, muchos de ellos fieles ya a esta cita. De forma gratuita, los interesados en participar como vendedores deben inscribirse en el número 616 546 951, de manera que se pueda realizar una distribución óptima del espacio. El evento, además, estará amenizado por la Charanga 'Armando la Fiesta' y por un recital de piano en directo, para el disfrute y deleite de todos los asistentes.

