Opinión El futuro de Almería, futuro de Andalucía Amós García Hueso Más artículos de este autor Por jueves 10 de febrero de 2022 , 19:07h



Hay dos cuestiones que no admiten discusión, la provincia de Almería nunca ha estado tan cerca del gobierno de la Junta de Andalucía como en esta legislatura; y que el cumplimiento de compromisos e incremento de inversiones en nuestra provincia generan esperanza y optimismo dejando atrás una larga etapa de abandono de antiguos gobiernos que, nunca mejor dicho, suponen el pasado. Y, como buen mal estudiante, el presidente del Gobierno de España y líder del partido que ostenta la oposición tanto en el Ayuntamiento de la capital, como en Diputación y en la Junta de Andalucía, aparece fugazmente a última hora para anunciar unos deberes sin hacer y sin conocer, cual tesis plagiada; pero con el convencimiento de que su semblante y alargada figura de los de lanza en astillero, adarga antigua, sonrisa fácil y falcon corredor, basta para movilizar a sus acólitos que, por cierto, más divididos que nunca se sorprendían de la falta de comunicación en sus filas. El anuncio en cuestión se refería a un plan Agroindustrial que, aun siendo necesario y suponiendo un primer paso, es un paso tardío, insuficiente y no consensuado. Hablamos de un sector estratégico con 107.000 millones de euros en ventas y que supone el 19% de empleo industrial y, Andalucía, siendo la Comunidad con más población de España, la tercera economía del país y la primera en creación de empresas es apartada del diseño de este plan agroindustrial en el empeño del Psoe por capitalizar políticamente los fondos europeos en su mantenida política de abandono que ya todos conocemos en nuestra tierra. Pedro Sánchez vino a Almería y no habló ni de Ave, ni de soterramiento, ni de agua, ni de los bajos precios de nuestros agricultores, ni de la importación de terceros países, ni de la subida de costes energéticos . . . Afortunadamente, nuestra provincia, que ha logrado una transformación económica sin precedentes en la historia económica reciente de España, ha tomado su justo protagonismo con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía y está siendo y será el destino de importantísimas inversiones en infraestructuras, patrimonio cultural, agricultura y generación de empleo. Con un importante e inminente hito como es el Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Cita 4.0 de Andalucía, que tendrá sede en Almería. Porque ahora sí,... Almería es Andalucía. Amós García Hueso Coordinador de Industria Agroalimentaria PP-A 4 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)