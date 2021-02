Sociedad Ampliar El futuro de las citas, ¿cómo serán tras el Covid-19? Escucha la noticia La pandemia ocasionada por el coronavirus ha cambiado de forma muy drástica la manera en que nos estamos relacionando con las demás personas. Nadie sabe si será definitivamente o por un tiempo determinado, pero el hecho es que nos toca adaptarnos a una nueva realidad. La vida amorosa no está exenta de todas estas modificaciones, la forma de conocer a otras personas, futuros parejas o compañeros de vida parece estar sufriendo algunos cambios y permitiendo la entrada de la virtualidad, con tal auge, que incluso existen webs dedicadas a hacer reseñas de webs de citas como este ejemplo de quiero rollo opiniones. Pero, ¿cómo será nuestra vida después del Covid-19?, ¿quedará en nuestra mente solo como un mal recuerdo?, ¿o será parte de nuestras vidas de ahora en adelante? Mucho se ha especulado con respecto a estas interrogantes, veamos cómo pueden ser las citas cuando pase esta crisis. Menos resistencia a las citas online Quienes estaban dudosos sobre el uso de las citas online, ya no lo están tanto después del confinamiento que nos ha tocado llevar este último año. Algunas personas permanecían escépticas ante este tipo de contacto, pero las personas lo consideran cada vez más, ya no solo durante época de confinamientos, sino como recurso para encontrar pareja de ahora en adelante. Las citas online tienes sus ventajas y por supuesto, desventajas, todo dependerá de los gustos de cada quien. De momento, lo cierto es que tras el Covid-19 hubo un importante incremento de las webs de citas virtuales para conocer a futuros amores. Volverá el contacto físico La forma de encontrar pareja está adaptando al mundo actual. Tras el Covid-19, se espera que aumenten los encuentros físicos, como solían ser antes, en restaurantes, bares, cines, o al aire libre, pero con un poco más de distanciamiento, probablemente usaremos las mascarillas un tiempo más y con las medidas de bioseguridad ya conocidas por todos. Asimismo, muchos expertos mencionan que cuando todo vuelva a la “normalidad”, habrá un sentimiento desenfrenado por vivir la vida, muchas personas dejarán atrás los miedos y experimentarán aún más para conocer a otras personas y amores nuevos. Tal vez en los meses iniciales habrá un poco de temor, pero una vez superado, se espera que la gente valore más la vida del día a día con contacto físico. Dos actitudes para una misma situación Si bien muchos expertos afirman que esta pesadilla acabará tarde o temprano y que cuando lo haga, muchas personas vivirán la vida con más ímpetu, otros pueden padecer un sentimiento de miedo antes de volver a salir a la vida normal. Por miedo al contagio o a revivir una historia traumática, si es que se vivieron pérdidas de seres queridos, algunos podrían retrasar el contacto físico en cuanto a citas amorosas se refiere. Más decididos Si algo nos enseñó el Covid-19 es que en la vida hay que disfrutar el momento. Muchas personas no se andarán con rodeos a la hora de tener citas, pues el tiempo no puede desperdiciarse. Se prevé que las citas sean más directas y productivas. Si algo no te gusta en esa primera o segunda cita, no habrá muchas razones para continuar con el asunto porque no hay tiempo que perder. Cambiarán muchas cosas, pero la esencia permanece Si bien no tenemos certeza sobre qué nos deparará el futuro tras el Covid-19, esperamos que el fin de esta terrible historia esté más cerca que lejos. Lo que es seguro es que el romanticismo prevalecerá. Las citas no acabarán y se diversificarán conforme al paso del tiempo y las necesidades de los seres humanos.