El gerente del SAS visita la nueva Sala Digital de Teleasistencia del Hospital de Poniente lunes 20 de marzo de 2023 , 13:12h

El gerente del SAS visita la nueva Sala Digital de Teleasistencia del Hospital Universitario Poniente El director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, ha visitado la nueva Sala Digital de Teleasistencia del Hospital Universitario Poniente, que cuenta con 13 puestos, dotados con la más alta tecnología para la realización de teleconsultas. Esta sala ha supuesto una inversión de 75.000 euros y permitirá mejorar las consultas a distancia y ampliarlas a nuevas especialidades. El director gerente del SAS ha visitado el Hospital Universitario Poniente junto al delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte. Allí han sido recibidos por el director gerente del centro, Pedro Acosta y han mantenido un encuentro con su equipo directivo. Diego Vargas ha señalado que "el Hospital Universitario Poniente cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la Telemedicina, en especialidades como la Dermatología, en la que se viene trabajando de forma conjunta con Atención Primaria desde hace años, con excelentes resultados y ha realizado una notable apuesta por esta fórmula asistencial, que se vio impulsada durante la pandemia". Vargas ha subrayado que "con la puesta en marcha de esta nueva sala, se pone a disposición de la ciudadanía unas instalaciones específicas para el desarrollo de este tipo de consultas, dotadas de la mejor tecnología y que van a permitir ir ampliando el abanico de especialidades". El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha apuntado que "la telemedicina permite aplicar las nuevas tecnologías para mejorar la atención a los pacientes, agilizando la atención y evitando desplazamientos al hospital, algo muy importante para pacientes con problemas de movilidad o que viven en núcleos de población alejados". El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedo Acosta, ha explicado que "en estos momentos aplicamos la Telemedicina en las especialidades de Dermatología, Cardiología, Rehabilitación, Ginecología y Hematología y próximamente se sumarán también Pediatría y Nefrología". Acosta ha señalado que "hasta ahora, las teleconsultas se llevaban a cabo con los equipos de las consultas presenciales de cada especialidad. Este nuevo espacio nos permite realizarlas con tecnología específica, mucho más ágil y con más posibilidades técnicas; y además se libera el espacio de las consultas externas para atención presencial y se optimizan los recursos". La Sala Digital de Teleasistencia cuenta con 13 puestos individuales, dotados con doble monitorización y acceso a los sistemas de historia de salud y digital. Además, dispone de equipamiento para la realización de videoconferencias, para sesiones y reuniones clínicas a distancia y próximamente se instalarán también dos puestos específicos para la revisión de pruebas de diagnóstico por imagen. En su dotación se han invertido 50.000 euros en las obras de la sala, ubicada junto a las Aulas de Formación; y 15.000 en la adquisición del equipamiento. En el último año, 2022, el Hospital Universitario Poniente ha atendido un total de 15.648 teleconsultas, de las especialidades de Cardiología, Rehabilitación, Ginecología, Dermatología y Hematología. abre además la posibilidad de que los profesionales puedan llevar a cabo también sesiones de trabajo con otros centros, como las que ya están realizando desde el área de Cardiología, con los cirujanos cardiacos.

