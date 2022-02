Deportes El gimnasio de Retamar-El Toyo abre el jueves sus puertas martes 01 de febrero de 2022 , 16:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los usuarios podrán disfrutar de unas instalaciones con amplia iluminación y ventilación para realizar actividades de musculación y ejercicios cardio Retamar-El Toyo abre el próximo jueves, 3 de febrero, un nuevo emplazamiento deportivo. El gimnasio, que trasladó recientemente el Patronato Municipal de Deportes desde el Estadio de los Juegos Mediterráneos hasta el Pabellón de Deportes El Toyo-Retamar, dispone de 400 metros cuadrados, 48 máquinas para realizar actividades de musculación, 14 para ejercicios de cardio y un ‘hub’ de ‘crossfit’. Además, se ha instalado un nuevo pavimento deportivo de 4 milímetros. El gimnasio seguirá con las mejoras en primavera con una sala de usos múltiples para actividades específicas. Para acceder es necesario cumplir varios sencillos pasos. Primero, descargarse la aplicación ‘PMD Almería’, cuyo registro tiene un coste de 2,45 euros y sin caducidad. Es decir, de por vida. Luego, se debe solicitar la Tarjeta Anual del Abonado del PMD, con diferentes tarifas, desde los 16,25 euros para las personas mayores de 16 años, pasando por los 8,15 euros para las personas con diversidad funcional, o la gratuidad de los usuarios de los voluntarios deportivos y los usuarios del Carné Joven Europeo, entre otras tarifas. Respecto a la cuota propia de la sala de musculación, los precios varían desde la cuota anual hasta la tarifa de un solo día. Como referencia, la cuota anual es de 90,40 euros y la trimestral es de 39,60€. Para personas con diversidad funcional o mayores de 65 años, el precio del bono anual se marca en 45,20€ y el bono trimestral se sitúa en los 19,80€. Los precios públicos se pueden consultar a través de la página del PMD en www.almeriaciudad.es/pmd clicando en la pestaña ‘Tablón de Anuncios’. El horario se realizará de tarde, de 16:30 horas hasta las 23:00, en un espacio lleno de iluminación y con ventilación, con la intención de abrir a partir del segundo cuatrimestre también por las mañanas. Se trata de un lugar ideal para hacer deporte, y que permitirá a los vecinos que residen en Retamar y El Toyo y a aquellas personas que lo deseen disfrutar de un gimnasio para hacer deporte, dentro de la amplia red de instalaciones deportivas municipales. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha animado a los almerienses a “abonarse al gimnasio, que cumplirá una función espectacular para dotar a este barrio de más servicios deportivos y al que pueden acudir, por supuesto, todos los almerienses, la idea es que sea un espacio deportivo donde no sólo van a tener cabida las Escuelas Deportivas Municipales, sino que se hará una oferta variada para la sociedad para que esté funcionando”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

