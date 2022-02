Sociedad ¿Han demostrado los seguros de vida y salud estar a la altura del coronavirus? Escucha la noticia Meta- Intro- ¿Qué cambios han sufrido los seguros de vida y salud debido al coronavirus? ¿Han estado a la altura? La pandemia del coronavirus nos pilló a todos por sorpresa. Hubo muchísimos sectores muy afectados, y otros, como el de los seguros, se vieron obligados a hacer cambios para proteger a sus asegurados de ciertos problemas relacionados con el virus. ¿Han estado a la altura? Las opiniones de seguros españoles de los usuarios en páginas como reviewsbird.es te ayudan a determinar cuáles son las mejores compañías aseguradoras. Veamos algunos datos que nos permitan responder esta pregunta. Cómo han funcionado los seguros de vida y salud frente al covid Por norma general, las aseguradoras revisan cada cierto tiempo las condiciones de sus seguros. Sin embargo, con la llegada inminente y sin previo aviso del virus que puso en jaque al mundo, esta revisión tuvo que forzarse y acelerarse. Llegó el momento de hacer un estudio exhaustivo con el fin de no perder clientes y de poder atraer a otros nuevos. ¿Cómo están actuando los seguros frente al virus? Seguros de salud La OMS declaró el covid como una pandemia global, pero la decisión de si se asumen o no los gastos derivados de esta dependerá de cada país. En lo que se refiere a la salud pública, ya vimos que, a pesar de los recortes, del poco personal y presupuesto, los profesionales que trabajaron en los momentos más duros de la pandemia estuvieron a la altura y la Seguridad Social asumió todos los costes relacionados. Hasta el día de hoy se sigue haciendo, incluso a aquellos que se niegan a vacunarse. ¿Pero y los seguros de salud privados? En nuestro país todos lo han tomado como una situación excepcional que debe ser cubierta. Por ello, se hacen cargo de los costes relacionados con diagnósticos y tratamientos. No obstante, estas coberturas, en muchos casos, no se aplican de forma automática, por lo que es de esperar que el cliente se ponga en contacto con la compañía para asegurarse de estar cubierto en estas situaciones o de ampliar la póliza para estarlo si fuera necesario. Y si no estás satisfecho con las condiciones y decides cambiar la póliza, ten en cuenta que el precio en la nueva compañía va a depender de: La edad.

Las coberturas.

Copago.

Tu estado de salud.

Carencias. Por tanto, en general podríamos decir que los seguros de salud han estado a la altura de lo que se esperaba de ello durante el coronavirus, pero algunas aseguradoras han dejado mucho que desear, y se han visto afectadas por la pérdida de clientes. Seguros de vida En lo que se refiere a los seguros de vida, las cláusulas incluyen sufragar los gastos de fallecimiento por el covid. Esto hay que revisarlo muy bien en la póliza, ya que algunas aseguradoras incluyeron excepciones de la cobertura de gastos en casos de pandemias y epidemias. No obstante, fueron las menos, pero nunca está de más revisar las cláusulas que tiene tu póliza para asegurarte de estar cubierto. En caso de que hubiera que hacer cambios, ten en cuenta que estos se hacen efectivos a partir del mes, así que hazlo con antelación. Cómo elegir un buen seguro de salud o de vida Ante una gran oferta de seguro de vida y de salud, es complicado saber cuál escoger para no tener problemas y estar cubiertos en casos de emergencia. Para conseguir el mejor sigue estos consejos: Haz todas las preguntas que necesites en el proceso de contratación.

Lee bien la letra pequeña antes de firmar.

Ejerce tu derecho de desistimiento en caso de que encuentres algo que no te convence.

Busca las opiniones de otros que te pueden ayudar a reconocer las mejores compañías y coberturas.

Encuentra aseguradoras de confianza con buenas reseñas y reputación. Los seguros de salud y hogar pueden convertirse en aliados imprescindibles para la vida, especialmente en situaciones complicadas como la que ahora vivimos. Es posible que no le demos importancia a estos porque como nunca nos ha pasado nada… Pero eso no nos hace inmunes a que nos pase, y un seguro será el colchón que necesitaremos en esos momentos. Por tanto, sigue los consejos para encontrar uno que se adapte a ti a la perfección.