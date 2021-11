El GMS colabora con vecinos de Hércules y Viñas para que no acepten las expropiaciones

martes 02 de noviembre de 2021 , 14:58h

Adriana Valverde: "No permitiremos que vuelva a repetirse lo sucedido en el Barrio Alto"





La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha reclamado al equipo de Gobierno “que ofrezca una alternativa sensible a los vecinos de las calles Hércules y Viña” y “que tenga en cuenta el factor humano a la hora de realizar las expropiaciones de sus viviendas, no sólo el económico”. Ha subrayado que “no vamos a permitir que vuelva a repetirse lo sucedido con las expropiaciones del Barrio Alto”.



Valverde ha desvelado que desde el Grupo Socialista “llevamos meses colaborando con muchos de estos vecinos, desde que tuvimos conocimiento del inicio del proceso de expropiación, informándoles y acompañándolos sobre los pasos a seguir, con antelación suficiente para que no se incumplieran los plazos y pudieran presentar toda la documentación necesaria en tiempo y forma”.



Desde el punto de vista del Grupo Socialista, “las propuestas de indemnización que han recibido algunos de estos vecinos, es decir, el dinero que les ofrece el Ayuntamiento a cambio de quedarse con las casas, no tienen en cuenta el componente humano que hay detrás de cada hogar” por lo que desde el PSOE “solicitamos sensibilidad al Ayuntamiento y que ofrezca alternativas viables y coherentes con las situaciones familiares de cada vivienda”.



Valverde, quien ha expresado el apoyo del Grupo Socialista a la ordenación de esa zona, ha explicado, no obstante, que entre esos vecinos se dan muchos tipos de situaciones familiares, en algunos casos muy especiales, que no se han tenido en cuenta para fijar el justiprecio. Ha insistido en que el Grupo Socialista “va a estar muy encima en todo este proceso para evitar que se vulneren sus derechos como personas”, independientemente del asesoramiento jurídico privado que pueda tener cada propietario.



La portavoz socialista ha considerado que “hay que poner nombre y apellidos a las personas que viven en esas casas y a sus familias”, en el sentido de que “no se puede hacer un expediente de expropiación forzosa frío sin más, hay que tener en cuenta la situación familiar particular de cada propietario y darle un tratamiento desde un punto de vista social a cada uno de ellos”.



Para Valverde, “estas expropiaciones tienen unas características muy especiales, no es como expropiar solares para hacer carreteras, aquí viven muchas familias que pasan por momentos muy delicados y hay que hacer compatible la operación urbanística que va a realizar el Ayuntamiento con el derecho a una vivienda digna de esas personas”.