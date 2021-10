El GMS propone visitas turísticas guiadas a los cementerios de la capital

miércoles 27 de octubre de 2021 , 12:36h

El Grupo Socialista solicita aseos públicos para cuatro de los cinco camposantos





El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha realizado hoy un balance de la situación que presentan los cementerios de la capital almeriense a las puertas del Día de Todos los Santos y ha denunciado que “año tras año todos los camposantos presentan las mismas deficiencias”.



Para Ruano, “es lamentable que una y otra vez cuando llegan estas fechas tengamos que repetir las mismas carencias para unas instalaciones que deberían estar en perfecto estado no solo el 1 de Noviembre, tendrían que estarlo todo el año porque permanecen abiertas prácticamente todos los días”.



En primer lugar, Ruano se ha referido a la ausencia de aseos públicos en cuatro de los 5 cementerios, “cuando la mayor parte de las personas que acuden a visitar a sus seres queridos fallecidos son mayores”, ha destacado. Según ha señalado, “sólo hay servicios en el cementerio de San José, pero no están adaptados a personas con movilidad reducida”.



Por otro lado, ha vuelto a solicitar la ampliación del cementerio de La Cañada. Según Ruano, “esta es una petición que se repite cada año, este recinto está saturado y así se lo hemos trasladado los vecinos y el Grupo Socialista al Ayuntamiento”. En la actualidad, este camposanto “no dispone de unidades de enterramiento y muchas de las existentes están masificadas, dándose el caso de restos de varias personas en el mismo nicho”, tal y como ha desvelado.



En cuanto al cementerio de Cuevas de Los Medina, el concejal socialista ha reiterado, al igual que el año pasado, que esta instalación no cuenta con suelo pavimentado “quedando impracticable para su visita cuando llueve o hace viento”. En Cuevas de Los Medina ha dado a conocer también que “decenas de nichos se encuentran sepultados en el suelo por el vertido de tierra y otros han tenido que ser reparados por los propios familiares para evitar que les entre agua”.



El concejal socialista ha descrito que en Cabo de Gata las quejas vecinales se refieren sobre todo a la falta de limpieza y de iluminación, en especial en la entrada.



Antonio Ruano ha reprochado al alcalde que “solo se acuerda de arreglar los cementerios el día 1 de noviembre, pintando de cal las paredes exteriores y haciendo un simple lavado de cara”. “Desde el Grupo Socialista pedimos un mantenimiento general de todos los cementerios del término municipal para generar un entorno más agradable y digno a las personas que visitan a sus difuntos durante todo el año”, ha destacado Ruano.



De hecho, ha anunciado que el Grupo Socialista va a proponer la declaración de BIC para el Cementerio Municipal San José “para que el Ayuntamiento invierta en las mejoras que necesita para ponerlo en valor y darle la importancia que merece”. Asimismo, Antonio Ruano ha propuesto incluir la necrópolis almeriense entre las visitas guiadas que se realizan a lugares significativos de la ciudad “por sus valores arquitectónicos, la singularidad del espacio y porque contribuirá a entender muchos episodios de la historia de Almería”.