Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Esto es lo que ha invertido el Gobierno de Sánchez en el patrimonio almeriense lunes 19 de diciembre de 2022 , 14:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado asegura que han sido más de 9 millones de euros en los últimos cinco años gracias al Gobierno socialista El Gobierno socialista que presidente Pedro Sánchez habría invertido en el patrimonio cultural almeriense casi 9,5 millones de euros, y todo en base a los proyectos aprobados dentro del programa llamado 1,5% Cultural, por que las inversiones del Ministerio de Fomento, o ahora de Movilidad y Agenda Urbana, deben destinarse a este fin. Pues bien, en Noticias de Almería hemos contrastado las afirmaciones del subdelegado José María Martín, con las fechas correspondientes, y ciertamente, no cuadran con sus comentarios. Hay que recodar que Sánchez llega al Gobierno mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy, y eso es en septiembre de 2018, pero no solo eso, es que no logra aprobar presupuestos propios hasta diciembre de 2020. De este modo difícilmente puede atribuirse al interés socialista por el patrimonio almerinse la Fase I del Cable Inglés, que fue en 2009 cuando se firmó el convenio, incluso la Fase II, que se firma en diciembre de 2018, con gobierno del PSOE, pero solo con dos meses en el poder y sin presupuestos propios; lo mismo pasa con el Hospital Provincial, cuyas obras comenzaron antes de llegar Sánchez a la presidencia, en 2017, y aunque el convenio se firmó en 2019, fue el ejecutivo de Rajoy, quien lo comprometió, porque como hemos indicado, no había presupuesto socialistas. El convenio de la antigua Estación de Ferrocarril fue firmado en 2017. Un año antes de que Sánchez tuviese presupuestos, y por tanto pudiese contemplar estas u otras inversiones, fue firmado el convenio para la Torre de la Catedral y para la fortaleza andalusí de Tabernas, así como para el Castillo de Tabernas y el del Marqués de los Vélez. Todo estos últimos se suscribieron en diciembre de 2019, un año después de llegar al Gobierno el PSOE; pero solo pudieron cerrarse porque se hab ían aprobado un año antes, con el Partido Popular. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

