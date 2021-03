El Gobierno andaluz presenta el Plan de Ayudas para mantener el empleo en Almería

miércoles 24 de marzo de 2021 , 15:30h

La delegada de la Junta, el delegado de Empleo y el delegado de Turismo han dado a conocer las novedades de las primeras medidas aprobadas ayer en Consejo de Gobierno