559 desempleados de Almería accederán a un programa de prácticas profesionales no laborales

jueves 27 de mayo de 2021 , 11:44h

Dotado con 1,36 millones en la provincia, el programa permite un acercamiento al mundo laboral durante tres meses y una beca de 430 euros mensuales





El Servicio Andaluz de Empleo, adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha abierto la convocatoria de subvenciones para financiar las prácticas no laborales en empresas en el marco del programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), que va a permitir que 559 personas desempleadas en Almería accedan a desarrollar prácticas profesionales no laborales en empresas que les acerquen al mundo laboral.



La actual convocatoria, publicada en el BOJA el 24 de mayo, cuenta con una dotación económica para Almería de 1.362.104 euros. En toda Andalucía se han consignado 20 millones, 4 más que en la anterior edición de esta iniciativa que persigue favorecer la mejora de la empleabilidad de los desempleados, que en muchos casos deben afrontar como principal reto dotarse de experiencia profesional. El presupuesto provincial también ha aumentado en un 32%, lo que permitirá atender a a 177 personas desempleadas más que en la última edición de las Experiencias Profesionales en Almería.



Emilio Ortiz López, delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, ha destacado los buenos resultados de inserción laboral de este programa, que en su anterior convocatoria -finalizada en diciembre de 2020- superó el 30% del total de 382 beneficiarios, a pesar de la adversa situación económica generada por la pandemia. La inversión de la Junta en esa convocatoria fue de 1.031.062 euros y se contó con la colaboración de cinco entidades para desarrollar los proyectos.

Nuevos incentivos a la contratación indefinida

Ortiz López también ha recordado, como ya anunció la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que esta convocatoria contará con la novedad de que los beneficiarios puedan, una vez finalicen las prácticas, acceder a un incentivo a la contratación, ya que la consejería va a convocar una nueva ayuda para favorecer el empleo indefinido de los participantes en este programa.



El incentivo estará dotado con una ayuda de 8.000 euros para la entidad empleadora por cada nuevo contrato indefinido que formalice, a jornada completa, con una persona que haya realizado las prácticas en su centro de trabajo. La cuantía se incrementará un 10% cuando la persona contratada sea mujer. La contratación deberá formalizarse en el plazo máximo de seis meses desde el día siguiente a la finalización de las prácticas y debe mantenerse por un período mínimo de 18 meses, ininterrumpidamente.



Esta línea de ayudas cuenta con un presupuesto inicial de 4 millones de euros y prevé incentivar la contratación de manera indefinida de 420 desempleados participantes en EPES en un año.



Prácticas de 3 meses con beca de 430 euros



El programa EPES facilita a las personas desempleadas prácticas no laborales en empresas de 3 meses, con jornadas semanales de 20 horas repartidas en cuatro días de 5 horas, periodo en el que reciben becas del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (unos 430 euros mensuales).



Las prácticas profesionales deben desarrollarse en centros de trabajo de la comunidad autónoma andaluza, que podrán ser empresas, asociaciones, fundaciones y entidades de carácter privado, con un horario adecuado al de los centros de trabajo y sin que las personas que realicen las prácticas profesionales ocupen puestos de trabajo de estructura. Las prácticas profesionales se formalizarán mediante un convenio suscrito entre el Servicio Andaluz de Empleo, el centro de trabajo donde se realizan las prácticas y la entidad beneficiaria.



Serán destinatarios de estas prácticas no laborales las personas con discapacidad, minorías étnicas y demandantes en riesgo de exclusión, que estén inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo y que hayan participado en un Itinerario Personalizado de Inserción del programa Andalucía Orienta y cuenten, como mínimo, con dos horas de atención individual.



El plazo de presentación de solicitudes de estos incentivos por parte de las entidades colaboradoras será de diez hábiles, del 25 de mayo al 8 de junio. Los formularios pueden obtenerse en la dirección electrónica https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html