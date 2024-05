El Gobierno atribuye el aumento de delitos sexuales en Almería a un efecto estadístico

El Gobierno ha respondido a las inquietudes presentadas por el Partido Popular de Almería respecto al notable incremento de delitos contra la libertad sexual en la provincia. La respuesta consultada por Noticias de Almería, que ha sido proporcionada en detalle, sugiere que el aumento de casos reportados podría atribuirse a un efecto estadístico derivado de recientes cambios legislativos, más que a un incremento real de la criminalidad.

Esta es la segunda vez que el Gobierno responde a este asunto, pero ahora de modo diferente. Y es que a una pregunta similar hecha por el mismo grupo político, la contestación fue que el dato tenía que ver con la mayor concienciación de las mujeres para denunciar estos hechos.

Según el Gobierno, la unidad especializada en el tratamiento de estos delitos está “plenamente cubierta”, y se ha hecho hincapié en la importancia de contar con todos los efectivos necesarios para “detener la incidencia de estos delitos”. Esta declaración parece indicar que, desde el punto de vista del Ejecutivo, los recursos actuales son adecuados y están funcionando según lo previsto.

Además, se ha señalado que los informes policiales se basan en “estadísticas comparativas anuales”. Estas estadísticas han revelado que, tras la implementación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, ciertas conductas que anteriormente se consideraban delito leve y se sancionaban con multas, como los tocamientos, ahora se clasifican como agresión sexual. Esto ha resultado en un “incremento sustancial de la pena”, lo que a su vez ha motivado a más víctimas a presentarse en las dependencias policiales y denunciar estos hechos.

El Gobierno también ha informado que “el porcentaje de autores conocidos por parte de las víctimas es muy alto”, lo que ha llevado a un nivel igualmente elevado de esclarecimiento de estos delitos y, por consiguiente, a la imputación efectiva a sus autores.

CAMBIO DE VERSIÓN

El Partido Popular preguntó inicialmente sobre este asunto, y ante la respuesta del Gobierno, volvió a requerirle información ya que no ha proporcionado datos que respalden la afirmación de la mayor concienciación como justificación del aumento de denuncias. Según el Partido Popular, o bien no existe la misma concienciación en el resto del territorio estatal, lo que implicaría que las campañas del Gobierno están fracasando en toda España, o bien existe un problema real en Almería que el Ministerio del Interior no sabe cómo abordar.

Ahora, el Gobierno lo que contesta es que se debe a un efecto estadístico, ya que a los mismos hechos se les denomina de otra manera desde el punto de vista penal. Aquí se repite la paradoja, ya que ese cambio legal se produce en toda España, no solo en Almería, pero el aumento no es igual, y en todo caso, independientemente de la calificación penal, el hecho en sí es el mismo, y por tanto hay un aumento.