Opinión

(Foto: malasombra)

Manifestación de Ccoo sin Ugt

Juan Torrijos Arribas

martes 21 de mayo de 2024 , 05:00h

Desde hace años han ido cogidas de la mano las dos grandes centrales sindicales llamadas de clase. Allí donde estaban los Cocos con sus banderas, los de Ugt con las suyas tan cercanas al Psoe, bien se tratase de manifestaciones, de degustar gambas, impartir cursos o recibir subvenciones. Menuda sorpresa la del otro día cuando Comisiones, con algún otro sindicato de educación, sale a las calles de la capital sin los chicos de Ugt. ¿Dónde están, no se ven, a los chicos de Ugt? Entre los partidos políticos hemos visto devolverse las cartas y hasta los rosarios de sus madres, pero entre los dos grandes sindicatos no se habían dado movidas como esta en tiempos. Cierto que hubo unos meses, hace bastantes años, en los que se hablaba de unidad sindical, y no solo de acción, y fueron muchos los sindicalistas de las direcciones que vieron peligrar sus puestos de trabajo y pusieron trabas en las ruedas de aquel intento, pero desde entonces, la unión entre los dos ha sido a prueba de bombas. Hasta el otro día. Era rara la foto de la manifestación por las calles de Almería sin la bandera de Ugt. Estaba la de Ustea, es verdad, y alguna otra, pero la del sindicato del Psoe, la bandera de los sindicalistas de Pedro Sánchez no estaba en las calles de la ciudad protestando por la educación que ofrece el Pp en Andalucía. Raro, muy raro nos parece. Aquí hay tomate. O divorcio, O pelea sindical entre Vidal y Valdi. ¿Le ha devuelto las amorosas cartas sindicales Valdivieso a Carmen Vidal, secretaria de Ugt? ¿A qué ha venido el que Carmen deje solo a Valdi en la manifestación por una educación pública y de calidad? ¿No está Ugt y la señora Vidal por esa calidad en la enseñanza que reivindica Valdi y sus cocos? Si nos atenemos a la mani, ¿la ausencia de Ugt la debemos entender como un apoyo al Pp y a la educación pública que ofrece Moreno Bonilla? Algo ha debido suceder entre ellos, de lo que hasta el momento no nos hemos enterado, pero algo ha debido ocurrir para que los haya separado uno de los dos temas que más preocupa al partido de la oposición a Juanma Moreno, el Psoe de Juan Espadas en el parlamento andaluz. Si por algo salen a la calle los sindicatos, el primero de mayo aún está en las retinas de los almerienses, si dejando a un lado ese día, de algo se quejan, tengan o no razón, es por la sanidad y la educación. Y el día que toca educación no aparece Ugt. Y se apunta el tanto en los medios los Ccoos de Valdivieso. Suena raro que los que salieron como amigos, compañeros y colegas el uno de mayo, trece días más tarde decidan no hacerlo por la educación, pero raro, raro. ¿Dónde están, no se ven, las banderas de Ugt?

Juan Torrijos Arribas

Periodista