Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Gobierno concede un segundo paquete de ayudas directas al sector del transporte martes 22 de noviembre de 2022 , 11:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cifrado en 91,98 millones de euros Los trabajadores autónomos y las empresas de transporte por carretera han empezado a recibir este mes el segundo bloque de ayudas directas al sector que concede el Gobierno de España para aminorar el impacto de la subida del precio de los combustibles. “Estas ayudas están destinadas a apoyar a las empresas del sector y a preservar el tejido empresarial, garantizando su liquidez y compensando los costes extraordinarios que soportan derivados de la guerra en Ucrania”, ha explicado hoy el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, en una atención a medios. El sector ya recibió una primera tanda de ayudas la pasada primavera, establecidas en el RD-Ley 6/2022. El pasado 1 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Real Decreto-ley encaminado a avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera, asegurando una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación. Este Real Decreto-ley recogía un nuevo paquete de ayudas directas a las empresas de transporte terrestre de mercancías y pasajeros debido a la alta dependencia del precio del combustible de este sector estratégico. La línea, dotada con más de 450 millones de euros en total, ha sido la que ha llegado a los autónomos y empresas del transporte este mes de noviembre. Las ayudas son de 1.250 euros para cada camión de mercancía pesada; 500 euros para furgonetas y ambulancias, 300 euros para taxis y VTCs y 950 euros para autobuses. En Almería, se benefician de estas ayudas un total de 56.797 camiones de mercancías; 42.641 furgonetas; 861 autobuses y 575 taxis. “En total, el sector del transporte de la provincia recibirá este mes 91,98 millones de euros de ayudas directas. De ellas, el grueso es para el transporte de mercancías, con 70 millones de euros; las furgonetas recibirán 21,3 millones de euros; los autobuses, 817.950 euros y los taxis, 172.500 euros”, ha cuantificado Martín. Las ayudas, como ha explicado el subdelegado del Gobierno, se empezaron a abonar, mediante transferencia bancaria, a partir del 31 de octubre. Por otra parte, un total de 419.158 conductores (con un parque móvil de 578.238 vehículos) se benefician desde el pasado mes de abril de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. En principio, esta bonificación en la gasolina y diésel ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2022. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

