Celebración del Encuentro de voluntarios de Cáritas de Almería

Han pasado tres años desde el último Encuentro de Cáritas Diocesana El pasado sábado, por fin, la Iglesia se volvía a reunir después de tanto tiempo con ilusión.

Fueron alrededor de 251 personas las que colmaron los espacios del Colegio Diocesano

San Ildefonso en Almería. En total tuvieron presencia 54 Cáritas parroquiales de la

diócesis.

La jornada se inauguró con una emotiva oración que continuó con la bienvenida al

encuentro de Don Antonio Gómez Cantero junto con el Delegado Episcopal para la

Pastoral Social Juan Antonio Plaza, en la cuál además de agradecer la labor incansable

de todos lo voluntarios, despidieron y reconocieron el servicio del antiguo equipo

directivo formado por Luis Flores, Maria Luisa Campoy y Joaquín Sáez y presentaron a la

nueva directora Mari Carmen Torres, junto a la que continúa Pepa Jurado como secretaria

general.

El programa se desarrolló acorde a lo planificado por el equipo de voluntarios que

organizó el encuentro en base a los ejes sobre buena acogida, presencia de Cáritas

Almería durante la pandemia y conocer los proyectos diocesanos y parroquiales.

Desde la escenificación de cómo son las buenas prácticas de acogida a las personas que

acuden a las parroquias, hasta un vídeo recordatorio de la labor de los equipos durante la

pandemia y unos minutos reservados para recordar a aquellas personas que ya no están,

hubo tiempo para compartir el desayuno y continuar con la presentación de los diferentes

Nota de prensa Comunicación: Ana Cara Juárez

[email protected]

664397649

proyectos diocesanos; seguido del almuerzo; asamblea y; finalmente, como no podía ser

de otra manera, la celebración de la Eucaristía preparada por las cáritas parroquiales.

Con los sentimientos a flor de piel después de este encuentro, podemos decir que la

unión como iglesia es fuerte, con un proyecto común: llevar el Evangelio de Jesús como

guía para acompañar a los últimos de los últimos en su defensa por la justicia y la

igualdad. Tarea que, sin este tejido que construyen las personas voluntarias de Cáritas

