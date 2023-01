Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar El Gobierno de España concede una ayuda de 2,3 millones de euros a la Diputación martes 03 de enero de 2023 , 11:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Y a los ayuntamientos de Vícar, Níjar y Adra para proyectos de digitalización El Gobierno de España ha concedido 1.803.269,27€ procedentes de los fondos europeos a la Diputación provincial de Almería y las cantidades de 186.236,16€ al ayuntamiento de Vícar, 219.240,65€ al consistorio de Níjar y 175.940,87€ al de Adra, para impulsar la transformación digital y la modernización de las entidades locales de entre 20.000 y 50.000 habitantes y de los ayuntamientos menores. El objetivo, como explica el subdelegado del Gobierno, José María Martín, es “inyectar financiación del Fondo de Recuperación a los ayuntamientos para acercar la Administración local a los ciudadanos y facilitarles los trámites y gestiones con propuestas innovadoras, que mejoren la prestación de los servicios públicos”. Los criterios de concesión de las ayudas, que se han vehiculado a través del Ministerio de Política Territorial, han sido consensuados con las entidades locales, a través de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). A nivel nacional, 242 ayuntamientos que cuentan entre 20.000 y 50.000 habitantes se beneficiarán en la convocatoria de este año con subvenciones (en Almería, los tres citados, Vícar, Níjar y Adra), así como 53 diputaciones provinciales (entre ellas, la de Almería), cabildos, consejos insulares, ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o comunidades autónomas uniprovinciales. La convocatoria de 2021 estuvo destinada a los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes para sus proyectos de modernización y digitalización. Con cargo a la misma, la pasada primavera recibieron subvenciones el ayuntamiento de Almería ciudad para el impulso de los proyectos ‘Nubira’ (384.491,51 euros) y ‘Alcazaba (139.755 euros), el de El Ejido para la puesta en marcha de una Oficina Virtual Multidispositivo (180.000€) y la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (131.588,47€) y el de Roquetas, para el impulso del proyecto DIGIMAR (366.146,00€). Digitalización y modernización de las entidades locales Entre las prioridades de las subvenciones presentadas para la modernización y digitalización de las entidades locales figuran los siguientes: mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a ciudadanos y empresas; reducción de la brecha digital; mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos; reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas; utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, automatización y robotización, plataformas, etc.). La segunda convocatoria de ayudas presenta cinco líneas estratégicas, que tienen como objetivo mejorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y empresas, hacer más eficientes los servicios y procesos de gestión y tramitación de las administraciones públicas, desarrollar plataformas de datos integradas, dotar a las entidades locales de infraestructuras tecnológicas para su modernización y favorecer la interoperabilidad servicios básicos de administración digital. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

