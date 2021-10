PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Almería El Gobierno de España destina cerca de 10 millones de euros al PFEA 2021-2022 miércoles 20 de octubre de 2021 , 11:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En total, se van a realizar 239 obras, que generarán por encima de los 5.000 contratos y en torno a 130.000 jornales



La Comisión provincial de seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) ha aprobado hoy, en una reunión celebrada de forma telemática, los últimos proyectos del Programa de Fomento del Empleo Agrario en su ejercicio 2021-2022. En total, Almería recibirá 14.374.934,79 euros para la ejecución de proyectos de obras en los municipios que participarán en el programa. Esta cantidad supone un incremento de un 8,75% respecto al año anterior.



De esta cifra, el Gobierno de España aporta el 69%, es decir 9.913.748,13 €, que se destinarán al pago de los salarios y seguros sociales de los trabajadores que van a ser contratados.



Por su parte, la Junta de Andalucía aportará el 23% (3.345.890,00 €) y la Diputación provincial, el 8% (1.115.296,66 €) del montante final. En ambos casos, las aportaciones servirán para la compra de los materiales que se emplearán en los trabajos solicitados por los ayuntamientos.



Los ayuntamientos que tienen la gestión de las obras delegada en la Diputación Provincial –que son la gran mayoría- aportan a esta institución una cantidad equivalente al 8% de la cuantía que el municipio recibe del Estado, para financiar costes no salariales y otros conceptos.



El subdelegado del Gobierno, que ha hecho balance hoy del programa PFEA para el próximo ejercicio, ha resaltado hoy su “valor” como “palanca de desarrollo y transformación” de todos los pueblos de la provincia y como “factor de fijación” de la población. A lo largo de estos años de vigencia, el PFEA ha ayudado a la transformación física y urbana de la mayor parte de los pueblos de la provincia, “dotando a los municipios de nuevos espacios públicos e infraestructuras y potenciando actividades que fomentan el desarrollo económico y que generan empleo”, ha explicado De la Fuente, que ha destacado también que el programa sirve para “mantener las economías familiares” a través de la aportación que hace el Estado y que se utiliza para pagar empleos y sueldos.



¿Qué es el PFEA?

El Plan de Fomento del Empleo Agrario es un programa por el cual el Gobierno de España subvenciona cada año el coste de los jornales de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios contratados por los ayuntamientos de la provincia, para la ejecución de proyectos de obras de interés general y social.



El programa constituye un instrumento fundamental para la creación y consolidación de puestos de trabajo en los municipios almerienses y contribuye enormemente a fijar la población en los pueblos más pequeños de Almería, en lo que se ha llamado la “España vaciada”, corrigiendo los desequilibrios entre territorios a través de la inversión y propiciando una mayor igualdad de oportunidades entre almerienses.



La Comisión provincial, presidida por el subdelegado del Gobierno en Almería, está integrada por representantes de la Administración General del Estado, la Junta, la Diputación, ayuntamientos, interlocutores sociales y organizaciones agrarias. Tras la reunión de hoy miércoles se han aprobado la totalidad de los proyectos de obras que se ejecutarán en el ejercicio 2021-2022 para la mejora de los pueblos de la provincia.





Obras de interés general y social en los municipios

Hasta final de año y a lo largo de 2022, se van a ejecutar en Almería 239 proyectos de obras que se estima generarán por encima de los 5.000 contratos y en torno a 130.000 jornales.



Los proyectos de obras se clasifican en dos planes: por una parte, el Plan de Garantía de Rentas, orientado a la conservación y mejora del medio rural y forestal y de las infraestructuras de los pueblos - incluyendo obras para la mejora de colegios- y, por otra, el Plan Generador de Empleo Estable, donde se incluyen proyectos con potencial de generación de empleo e inserción laboral de trabajadores en el municipio.



En el Plan de Garantía de Rentas, la dotación se incrementa este año un 5,75% para ejecutar 205 proyectos. Se incluyen actuaciones de pavimentación y hormigonado de calles en mal estado y su alumbrado, así como reparación de muros, muretes y barandillas deterioradas. También, se intervendrá en mantenimiento y conservación de jardines municipales, parajes y zonas verdes y biosaludables, así como en la limpieza y desbroce de parterres, caminos, senderos y ramblas.



Se financiará, igualmente, la reconstrucción y mantenimiento de pedrizas para evitar el arrastre de piedras y la reparación por deterioro de acequias, careos, alcantarillas e imbornales. Existen también proyectos de reforma de una biblioteca municipal.



En el marco del Plan de Garantía de Rentas se realizará también una importante inversión en la reparación y reforma de colegios rurales. En la campaña 2021-2022 la cantidad destinada a colegios se ha incrementado un 111%. Las actuaciones en colegios incluyen la renovación de espacios, especialmente aseos y comedor, así como patios y zonas infantiles de recreo y deportivas deterioradas.



En el caso de los colegios rurales de Fiñana y Fondón, las actuaciones incluyen la creación de un huerto urbano en el patio del colegio para labores docentes.



Por su parte, en el marco del Plan Generador de Empleo Estable (34 proyectos) se contemplan actuaciones de dinamización comercial, turística y cultural con potencial para la creación de empleo. La cantidad destinada a proyectos generadores de empleo se ha incrementado un 36% respecto al año pasado.



Destacan las intervenciones relacionadas con la renovación y puesta en servicio del mercado de abastos en los municipios de Chirivel, Alhama de Almería, Canjáyar y Laujar de Andarax. En el caso de Enix, se rehabilitarán los locales comerciales de la calle Jaén.



También se adaptarán dependencias municipales y naves industriales para actividades empresariales, como en el caso de Berja, Huécija, Padules o con destino a asociaciones, como el caso de Fines.



Una buena parte de los proyectos están orientados a actividades turísticas, especialmente alojamiento rural y zonas recreativas. Se llevara cabo la puesta en valor de casas rurales en Chercos, Fuente Victoria, Gádor, Líjar, Nacimiento, Tíjola, Bentarique, Nacimiento y Taberno.



En cuanto a las zonas recreativas, el enfoque se centra en aparcamientos y locales e instalaciones de hotelería en plazas y piscinas municipales.



Hay actuaciones en locales de piscinas municipales proyectadas en Rágol, Sierro y Lúcar. En Bayárcal se construirá una zona de aparcamiento para autocaravanas junto al centro recreativo de Tamala; en Senés hay previsto un merendero turístico-recreativo y en Beira y Benizalón se adaptarán locales municipales para actividades de hostelería.



En Abrucena se llevará a cabo la adaptación de centro de participación activa para actividades infantiles, en Huércal-Overa la rehabilitación del quiosco y su entorno en la plaza del Gobernador y en Tres Villas, la rehabilitación de la casa escuela en la barriada de Los Lázaros.



Desde el punto de vista del turismo cultural, en Alboloduy se ejecutará el museo abierto del agua, en la Plaza Vieja; en Almócita se contempla la rehabilitación de una casa típicamente alpujarreña para su puesta en funcionamiento como sala de exposiciones; en Ohanes, se llevará a cabo la ampliación y reforma de un local municipal para oficina de turismo y sala de interpretación; en Macael, se reformará el antiguo depósito de agua para uso turístico y sala de exposiciones y en Terque, se llevará a cabo un proyecto de adecuación de las instalaciones del Museo de la escritura popular.



A nivel medioambiental, destaca la creación de un espacio para la gestión de residuos en Los Gallardos y dos proyectos relacionados con actividades rurales peculiares, tales como la cría de perdices en Bacares y el tratamiento y envasado de castañas en Paterna del Rio. El Plan de Fomento del Empleo Agrario es un programa por el cual el Gobierno de España subvenciona cada año el coste de los jornales de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios contratados por los ayuntamientos de la provincia, para la ejecución de proyectos de obras de interés general y social.El programa constituye un instrumento fundamental para la creación y consolidación de puestos de trabajo en los municipios almerienses y contribuye enormemente a fijar la población en los pueblos más pequeños de Almería, en lo que se ha llamado la “España vaciada”, corrigiendo los desequilibrios entre territorios a través de la inversión y propiciando una mayor igualdad de oportunidades entre almerienses.La Comisión provincial, presidida por el subdelegado del Gobierno en Almería, está integrada por representantes de la Administración General del Estado, la Junta, la Diputación, ayuntamientos, interlocutores sociales y organizaciones agrarias. Tras la reunión de hoy miércoles se han aprobado la totalidad de los proyectos de obras que se ejecutarán en el ejercicio 2021-2022 para la mejora de los pueblos de la provincia.Hasta final de año y a lo largo de 2022, se van a ejecutar en Almería 239 proyectos de obras que se estima generarán por encima de los 5.000 contratos y en torno a 130.000 jornales.Los proyectos de obras se clasifican en dos planes: por una parte, el Plan de Garantía de Rentas, orientado a la conservación y mejora del medio rural y forestal y de las infraestructuras de los pueblos - incluyendo obras para la mejora de colegios- y, por otra, el Plan Generador de Empleo Estable, donde se incluyen proyectos con potencial de generación de empleo e inserción laboral de trabajadores en el municipio.En el Plan de Garantía de Rentas, la dotación se incrementa este año un 5,75% para ejecutar 205 proyectos. Se incluyen actuaciones de pavimentación y hormigonado de calles en mal estado y su alumbrado, así como reparación de muros, muretes y barandillas deterioradas. También, se intervendrá en mantenimiento y conservación de jardines municipales, parajes y zonas verdes y biosaludables, así como en la limpieza y desbroce de parterres, caminos, senderos y ramblas.Se financiará, igualmente, la reconstrucción y mantenimiento de pedrizas para evitar el arrastre de piedras y la reparación por deterioro de acequias, careos, alcantarillas e imbornales. Existen también proyectos de reforma de una biblioteca municipal.En el marco del Plan de Garantía de Rentas se realizará también una importante inversión en la reparación y reforma de colegios rurales. En la campaña 2021-2022 la cantidad destinada a colegios se ha incrementado un 111%. Las actuaciones en colegios incluyen la renovación de espacios, especialmente aseos y comedor, así como patios y zonas infantiles de recreo y deportivas deterioradas.En el caso de los colegios rurales de Fiñana y Fondón, las actuaciones incluyen la creación de un huerto urbano en el patio del colegio para labores docentes.Por su parte, en el marco del Plan Generador de Empleo Estable (34 proyectos) se contemplan actuaciones de dinamización comercial, turística y cultural con potencial para la creación de empleo. La cantidad destinada a proyectos generadores de empleo se ha incrementado un 36% respecto al año pasado.Destacan las intervenciones relacionadas con la renovación y puesta en servicio del mercado de abastos en los municipios de Chirivel, Alhama de Almería, Canjáyar y Laujar de Andarax. En el caso de Enix, se rehabilitarán los locales comerciales de la calle Jaén.También se adaptarán dependencias municipales y naves industriales para actividades empresariales, como en el caso de Berja, Huécija, Padules o con destino a asociaciones, como el caso de Fines.Una buena parte de los proyectos están orientados a actividades turísticas, especialmente alojamiento rural y zonas recreativas. Se llevara cabo la puesta en valor de casas rurales en Chercos, Fuente Victoria, Gádor, Líjar, Nacimiento, Tíjola, Bentarique, Nacimiento y Taberno.En cuanto a las zonas recreativas, el enfoque se centra en aparcamientos y locales e instalaciones de hotelería en plazas y piscinas municipales.Hay actuaciones en locales de piscinas municipales proyectadas en Rágol, Sierro y Lúcar. En Bayárcal se construirá una zona de aparcamiento para autocaravanas junto al centro recreativo de Tamala; en Senés hay previsto un merendero turístico-recreativo y en Beira y Benizalón se adaptarán locales municipales para actividades de hostelería.En Abrucena se llevará a cabo la adaptación de centro de participación activa para actividades infantiles, en Huércal-Overa la rehabilitación del quiosco y su entorno en la plaza del Gobernador y en Tres Villas, la rehabilitación de la casa escuela en la barriada de Los Lázaros.Desde el punto de vista del turismo cultural, en Alboloduy se ejecutará el museo abierto del agua, en la Plaza Vieja; en Almócita se contempla la rehabilitación de una casa típicamente alpujarreña para su puesta en funcionamiento como sala de exposiciones; en Ohanes, se llevará a cabo la ampliación y reforma de un local municipal para oficina de turismo y sala de interpretación; en Macael, se reformará el antiguo depósito de agua para uso turístico y sala de exposiciones y en Terque, se llevará a cabo un proyecto de adecuación de las instalaciones del Museo de la escritura popular.A nivel medioambiental, destaca la creación de un espacio para la gestión de residuos en Los Gallardos y dos proyectos relacionados con actividades rurales peculiares, tales como la cría de perdices en Bacares y el tratamiento y envasado de castañas en Paterna del Rio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Noticias de Roquetas

Noticias de Vícar

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos