Almería Manuel de la Fuente recibe al general de la Guardia Civil Arturo Prieto al hacerse oficial su ascenso miércoles 20 de octubre de 2021 , 11:34h





El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha recibido hoy al, hasta ahora, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, Arturo Prieto Bozec, al hacerse oficial su ascenso a general de Brigada. El nombramiento, a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sale publicado hoy en el BOE (https://www.boe.es/boe/dias/ 2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021- 17072.pdf).



De la Fuente ha trasladado al general Prieto su “más sincera enhorabuena” por el nombramiento, “que viene a reconocer el trabajo, tesón y rigor profesional con el que siempre y en todo momento desarrolla su labor”, ha destacado.



El subdelegado del Gobierno ha reconocido también la “extraordinaria colaboración” mantenida entre la Subdelegación del Gobierno y la Comandancia de la Guardia Civil a lo largo de los tres últimos años y la “altísima profesionalidad” del Cuerpo, con Arturo Prieto al frente, demostrada en las decenas de operaciones llevadas a cabo a lo largo de este tiempo –con especial incidencia en la lucha contra los cultivos de marihuana, las redes que trafican con personas o los ciberdelitos- y durante el periodo de vigencia del estado de alarma.



Arturo Prieto Bozec, nacido en Elche en 1964, ingresó en la Guardia Civil en 1985, y a lo largo de su carrera profesional ha prestado servicio en el Grupo Antiterrorista (hoy Grupo de Acción Rápida) y el Servicio de Información de la Guardia Civil en Vizcaya, en el Servicio Marítimo de Murcia, el Servicio de Informática y Estadística y en el Gabinete del director general de la Guardia Civil en Madrid.



Su último destino antes de acceder a su cargo de coronel jefe de la Comandancia de Almería fue la Quinta Zona de la Guardia Civil en Murcia.



Prieto Bozec es el primero en obtener el empleo de general en la Comandancia. En su etapa, ha abierto la institución a la ciudadanía y colaborado con asociaciones en todos los ámbitos, desde la protección de la naturaleza, personas con distintas capacidades o en riesgo de exclusión social.

