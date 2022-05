Almería Ampliar El Gobierno de España destina más de 10 millones del PROFEA a Almería lunes 30 de mayo de 2022 , 16:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destinará 10,3 millones de euros para sufragar el coste de los jornales de los trabajadores que serán contratados en las obras La comisión provincial de seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA) ha celebrado hoy en la sede de la Subdelegación del Gobierno la primera de las reuniones para la puesta en marcha del PROFEA para el ejercicio 2022-2023. Este año, la aportación del Gobierno de España para el PROFEA 2022-2023 asciende a 10.353.770,33 €, un 4,4 %, más que el año pasado. Esta cantidad permitirá la ejecución de en torno a 240 proyectos de obras que se estima generarán la contratación de 5.000 trabajadores y alrededor de 130.000 jornales. La aportación del Gobierno de España supone el 69% del total del programa. La Junta de Andalucía y la Diputación participan con unas aportaciones del 23% y del 8% restante respectivamente, que se destinan a la compra de los materiales con los que se llevarán a cabo las obras. Por su parte, los Ayuntamientos que tienen la gestión de las obras delegada en la Diputación Provincial – que son la gran mayoría- aportan a esta institución una cantidad equivalente al 8% de la cuantía que el municipio recibe del Estado, para financiar costes no salariales y otros conceptos. En total, Almería recibirá este año, en virtud del PROFEA alrededor de 15 millones de euros para la ejecución de obras en sus municipios. Actualmente están incluidos en el PROFEA en la provincia de Almería 89 municipios y una entidad local autónoma (Fuente Victoria). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

