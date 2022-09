Economía El Gobierno de España perdona 38 millones de euros a ayuntamientos y Diputación miércoles 21 de septiembre de 2022 , 19:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Sonia Ferrer Tesoro destaca la “sensibilidad” demostrada por el Ejecutivo central para no mermar los recursos de los ayuntamientos en una coyuntura en la que “deben ayudar a la ciudadanía más que nunca” La diputada del PSOE de Almería Sonia Ferrer Tesoro ha puesto en valor el compromiso demostrado por el Gobierno liderado por Pedro Sánchez con los ayuntamientos de la provincia de Almería y la Diputación Provincial, a los que les ha perdonado los reintegros que debían haber realizado por la liquidación negativa de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) del ejercicio 2020. La cantidad condonada a las entidades locales de la provincia almeriense supera los 38,8 millones de euros. La institución almeriense más beneficiada por esta decisión ha sido la Diputación Provincial de Almería, a la que el Estado le ha condonado más de 16,1 millones de euros. Inmediatamente después se sitúan los ayuntamientos de Almería (con más de 6,4 millones condonados), el de Roquetas (con más de 2,9 millones) y el de El Ejido (con más de 2,8 millones de euros). Otros ayuntamientos que también han visto desaparecer su obligación de devolver recursos al Estado son los de Adra (más de un millón de euros condonados), Níjar (más de 882.000), Vícar (más de 772.000), Huércal-Overa (más de 684.000), Huércal de Almería (más de 623.000), Albox (más de 414.000 euros), Cuevas del Almanzora (más de 409.000 euros) y Vera (más de 400.000). “Aquel año, los ayuntamientos recibieron transferencias según una previsión de ingresos que finalmente no se cumplió por la irrupción de la pandemia de covid”, ha recordado Ferrer Tesoro. Con este escenario, una vez realizados los ajustes entre las cantidades que transfirió el Gobierno y las que le correspondía transferir, las entidades locales de la provincia de Almería habrían tenido que devolver más de 38,8 millones de euros. Esta es la cantidad que ahora ha decidido condonar el Gobierno y que “redundará en una mejora de la economía de los ayuntamientos y la Diputación Provincial” que el PSOE confía en que se traduzca en “mejores servicios para los almerienses”. “Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado su sensibilidad, en este caso para no mermar los recursos económicos de los que disponen los ayuntamientos y las diputaciones, especialmente en un momento como el actual en el que todas las administraciones públicas tienen el deber de ayudar a la ciudadanía más que nunca”, ha señalado la diputada. En contraposición a la medida arbitrada por el Gobierno de España, la diputada almeriense ha lamentado que el Gobierno de Moreno Bonilla “no haya hecho nada por ayudar a las Corporaciones locales, ni tan siquiera para ayudar a los ayuntamientos con la factura de la limpieza de los colegios durante los peores momentos de la pandemia de la covid-19”, lo que a su juicio pone de manifiesto “hasta dónde alcanzan las preocupaciones de unos y de otros”. Ferrer Tesoro ha recordado que un escenario parecido de merma en la recaudación prevista por el Estado ya se produjo en los tiempos en los que gobernaba el Partido Popular, “aunque el por entonces presidente, Mariano Rajoy, sí obligó a los ayuntamientos a reintegrar las cantidades de más que habían recibido, a pesar de la fuerte crisis financiera que sufría el país”. “En contraste con aquella muestra de insensibilidad, hoy el Gobierno liderado por el PSOE ha tomado la mejor decisión para los ayuntamientos y los ciudadanos, que es la condonación de la deuda para no mermar sus cuentas y asegurar que puedan prestar servicios a la ciudadanía”, ha añadido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.