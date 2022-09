Almería 9.000 almerienses paceden Alzheimer y hoy es su día miércoles 21 de septiembre de 2022 , 16:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía participan en los actos de sensibilización que se han organizado en la Plaza del Educador Instituciones y ciudadanía se han unido esta mañana a la Asociación ‘Amigos del Alzheimer de Almería’ para visibilizar una enfermedad que afecta a 9.000 personas en la provincia. El Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y Junta de Andalucía han participado en la jornada de sensibilización que ha organizado este colectivo, en la Plaza del Educador, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, instituido en este 21 de septiembre por la Organización Mundial de la Salud. En este acto, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha subrayado el compromiso municipal con esta fecha, “una conmemoración que cobra este año más importancia si cabe de acuerdo a las cifras que arrojan los estudios sobre esta enfermedad y que proyectan, además, que cada vez serán más las personas afectadas por el Alzheimer y en edades más tempranas”, ha explicado. Laynez, acompañada de la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, junto a otros representantes municipales de la corporación, ha felicitado el papel de la Asociación Amigos del Alzheimer – con más de treinta años trabajando en esta línea - y de su presidenta, Esther Fernández, subrayando el importante papel que en la ayuda y prevención de esta enfermedad cobra “la investigación y la detección precoz. En esa reivindicación va a estar el Ayuntamiento, hoy y siempre, entendiendo el papel fundamental que juegan colectivos como éste, ayudando a los enfermos y a sus familiares, en una labor de acompañamiento impagable”. La edil ha destacado también las actividades y programas que impulsa el Ayuntamiento de Almería en el objetivo de “visibilizar, ayudar y prevenir” enfermedades como el Alzheimer, “promoviendo el envejecimiento activo, desarrollando talleres…”, actuación y medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de la enfermedad de Alzheimer, y sus familiares, constatando siempre que hablamos de un problema de salud que actualmente es la primera causa de demencia en los países desarrollados. Impulso a la investigación Por su parte, a presidenta de la Asociación, Esther Fernández, ha asegurado que este año se han centrado en un aspecto: la investigación: “Queremos mostrar compromiso con la investigación. Es fundamental para la lucha contra el Alzheimer y para la consecución de fármacos que ayuden a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Nuestra principal reclamación es impulsar la cultura de investigar ya sea en la vertiente biomédica o social, para mejora de la calidad de vida. El vicepresidente, Ángel Escobar, ha agradecido el excelente trabajo que realiza la Asociación Amigos del Alzheimer de Almería en la provincia de Almería en favor de las personas que tienen esta enfermedad y sus familias. “Diputación está al lado de la Asociación Amigos del Alzheimer de Almería porque su trabajo es indispensable para que nuestra provincia sea una tierra más justa y solidaria”, ha añadido. Asimismo, ha explicado que “Desde los 13 Centros de Servicios Sociales trabajamos con talleres cognitivos, de autonomía personal para evitar la dependencia y otras iniciativas para lograr que los efectos de esta esa enfermedad, que no tiene cura, puedan reducirse y retrasarse. Es tan importante la detección precoz como lograr que sus efectos lleguen lo más tarde posible”. Por último, Escobar ha asegurado que “Diputación y la provincia nunca va a dejar de trabajar por esta enfermedad. Nosotros no olvidaremos lo que estas personas y sus familias han hecho por nuestra provincia y nuestras familias”. El delegado de Inclusión Social, Francisco González Bellido, ha incidido en la importancia de la investigación: “La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad es la Consejería de las personas y por eso debemos poner énfasis en la situación que viven las personas que sufren Alzheimer, así como sus familiares. Es una enfermedad que, por desgracia, sabemos que va a seguir aumentando su número de casos, por lo que es importante estos actos como el de la asociación Amigos de Alzheimer para dar visibilidad a este tipo de enfermedades que aún no tienen cura, y seguir investigando y trabajando para paliar los efectos del Alzheimer", ha señalado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.