Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión El Gobierno de la Gente Juan Antonio Lorenzo Más artículos de este autor Por lunes 31 de octubre de 2022 , 08:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia No hay día en el que el Gobierno de España no desmonte con cifras y argumentos el arsenal de invenciones, mentiras o medias verdades con las que la derecha intenta desprestigiar, dentro y fuera de España, las iniciativas políticas que están sosteniendo los duros envites de la inflación provocada por la guerra. El último de los ejemplos lo hemos tenido esta misma semana en el Congreso de los Diputados a cuenta del debate de Presupuestos, pero si echamos la vista atrás vemos cómo el PP ha mantenido esa misma actitud de bronca permanente una vez tras otra, incluso durante los peores momentos de la pandemia de la covid-19. Frente a esa política de tierra quemada del Partido Popular, Pedro Sánchez está dando una lección de compromiso con la mayoría social de nuestro país, aprobando nuevas medidas para frenar los precios de la energía y proteger a las familias y a las clases medias y trabajadoras. Una de las que mayor impacto tendrá en Almería será la aplicación del bono social de electricidad a los hogares de los trabajadores y trabajadoras con bajos ingresos, que estará en vigor hasta finales de 2023. De esta manera, hasta 126.000 domicilios se podrán beneficiar de un descuento del 40% en sus facturas, lo que pone de manifiesto el alcance que va a tener esta medida en nuestra provincia para una gran mayoría de familias. Asimismo, el decreto aprobado por el Gobierno de España contempla el incremento de los porcentajes de descuento del actual bono social eléctrico, de manera que los consumidores vulnerables pasarán a beneficiarse de una rebaja del 65% en su factura, mientras que para los vulnerables severos el descuento llegará al 80%. Los beneficiarios con rentas bajas de estas ayudas están comprobando, además, cómo se ven favorecidos por otra serie de medidas, como la reducción del IVA de la luz y el gas, el complemento de 400 euros de las becas, la subida del 15% de las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital, la prórroga de la limitación de la subida del alquiler, el bono de alquiler joven –cuando la Junta se decida a ponerlo en marcha, puesto que el Gobierno de España ya le transfirió el dinero a Andalucía hace meses– o la bonificación del transporte y del carburante para todos los vehículos. ¿Con qué medidas de estas no está de acuerdo Feijóo, qué es lo que piensa que no se debería hacer de todo esto? Estas preguntas no tienen de momento contestación por parte del líder del PP, ni tan siquiera la que tiene que ver con la próxima subida del 8,5% de las pensiones. Ver para creer. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Juan Antonio Lorenzo Secreterio General del PSOE de Almería Alcalde de Serón y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación 37 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)