Con los ecos todavía recientes del éxito de la Procesión Magna, los almerienses nos disponemos a vivir hoy otro acontecimiento, muy diferente, pero igualmente multitudinario: la Noche en Negro, que regresa a las calles de la ciudad después de dos ediciones ausente por la pandemia. Sin solución de continuidad, el centro y también algunos de los barrios más comerciales, como La Cañada y El Alquián, o Retamar, esperan hoy a miles de personas para participar en nuestra particular noche de 'Halloween', una tradición norteamericana exportada a Europa y convertida en aliciente para incentivar el comercio local, lo que nunca viene mal. En Almería, esta cita ha sido acogida desde el comienzo con gran entusiasmo y cada vez son más quienes deciden disfrazarse y disfrutar de esta noche 'terrorífica' en compañía de familia o amigos. Desde el Ayuntamiento, a través del Área de Promoción de la Ciudad y Comercio, en colaboración con los comerciantes, hemos preparado un amplio programa de actividades para pasarlo bien. Así, por ejemplo, las calles del centro de la ciudad dispondrán de siete escenarios 'terroríficos' (Teatro Apolo, Plaza de las Velas, Plaza del Educador, Paseo, Rambla Obispo Orberá, Plaza Vieja y Puerta Purchena) en los que se sucederán pasacalles, mercados, concursos de disfraces, pasaje del terror, magia, espectáculos aero-musicales, como 'Muaré Experience', de Voila Project, en la Plaza de las Velas, o conciertos como el de Burning en la Puerta de Purchena, etc... Además, desde las 20.00 y hasta las 00.00 horas se podrán visitar de forma gratuita distintos espacios museísticos municipales, como el Centro de Interpretación Patrimonial, los Refugios de la Guerra Civil, el Museo de la Guitarra, la Casa del Poeta José Ángel Valente y los Aljibes Árabes. Creo que es el colofón ideal a un intenso puente en la ciudad y aprovecho para animar a los almerienses y a quienes nos visitan estos días a participar, con alegría, pero desde el respeto a los demás, y a acompañar con su presencia el esfuerzo de los comerciantes y hosteleros que se han sumado a esta iniciativa y van a contribuir a dar vida a una noche para que todos nos lo pasemos de 'muerte'. Jesus Luque López Concejal Delegado de Promoción de la Ciudad y Comercio (PP)