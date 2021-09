El Gobierno de Sánchez no responde a qué hará para demoler el hotel Algarrobico

domingo 19 de septiembre de 2021 , 07:00h

Responde a Compromís que su interés por cumplir 14 años de sentencias es que hace una década firmó un protocolo para tirarlo... pero aún no se ha ejecutado







El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, presentó esta pregunta escrita dirigida al Gobierno: “El Algarrobico no se tira porque el Alcalde de Carboneras se niega a cumplir 14 sentencias del Supremo y nadie le obliga a ello empezando por el PSOE, cuentan las redes sociales. El TSJA dice que el hotel no se tira aún porque la licencia no está anulada, porque no la anula el Ayuntamiento de Carboneras cuyo Alcalde parece que se niega a cumplirlas. El Alcalde de Carboneras, del PSOE, sobrino del que autorizó el Hotel del Algarrobico y también sobrino de la concejala que fue indultada por delito electoral y luego volvió a delinquir, no cumple ni una sola de las más de una docena de sentencias del Supremo, por eso sigue en pie el Hotel.



Por ello Mulet preguntó ¿Qué piensa hacer el Gobierno para que se cumpla la sentencia y el hotel a travésde la Fiscalía General del Estado? ¿Este Gobierno es ecologista o es toda una pose ?



La respuesta del Gobierno ha sido :

RESPUESTA: En el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico existe una voluntad clara y firme de colaboración en la demolición de El Algarrobico, prueba de lo cual es el Protocolo firmado con la Junta de Andalucía en 2011, una vez las Administraciones Públicas competentes en materia urbanística de Ordenación del Territorio y en relación con el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, adopten las oportunas resoluciones. Por otra parte, se remarca que el Gobierno actúa siempre con respeto a la plena autonomía del Ministerio Fiscal, como defensor de los derechos de la ciudadanía y del interés público y social, y siempre dentro del marco jurídico de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.



Para Mulet “ mostrar la voluntad en base a un protocolo de hace 10 años y que por lo tanto no se ha cumplido, es como reírse de la gente. Un alcalde del PSOE que no quiere cumplir la sentencias, y un PSOE en el Gobierno que no adopta ninguna medida, informar o “interesar” a la Fiscalía es respetar la plena autonomía del Ministerio Fiscal, a pesar de que Pedro Sánchez diga que la Fiscalía depende del Gobierno. Este tipo de respuestas e inacción convierte al Gobierno en cómplice de que continúe este atentado ambiental en pie”