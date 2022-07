Almería Ampliar El Gobierno licita la redacción del proyecto de la pasarela sobre el río Andarax miércoles 13 de julio de 2022 , 20:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La estructura permitirá la conexión entre el Paseo Marítimo, cuyas obras de ampliación concluyeron hace unas semanas, hasta el Paseo de Ribera que llega hasta la Universidad El Boletín Oficial del Estado publica hoy el anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto de conexión de los paseos marítimos de Almería mediante la pasarela sobre el río Andarax, en el término municipal de Almería. El presupuesto base de licitación son 143.243,97€ y la duración del contrato será de 12 meses. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de julio. La pasarela sobre el río Andarax conectará la ampliación del Paseo Marítimo –cuyas obras concluyeron hace unas semanas- con el Paseo de Ribera, que llega hasta la Universidad. En total, cuando la pasarela esté finalizada, los viandantes podrán recorrer, sin interrupción y en doble sentido, los siete kilómetros que separan el Cable Inglés del campus universitario. Las obras de ampliación, que el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, visitó junto al alcalde de Almería el pasado 22 de junio, han tenido un coste de 2,12 M€ -cofinanciadas al 50% entre el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Almería-, y han sido ejecutadas por la empresa pública Tragsa. En aquella visita, Fernández Peñalver ya anunció que este año se licitará la redacción del proyecto de pasarela. El subdelegado suplente, Juan Ramón Fernández, ha señalado el “cumplimiento” de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España con la provincia, como muestra la licitación de redacción de proyecto publicada hoy en BOE. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.