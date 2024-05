Almería Ampliar El gobierno traslada a 28 inmigrantes desde la isla de Alborán Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por viernes 03 de mayo de 2024 , 15:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha hablado de las nuevas instalaciones que se han programo en dicho lugar Después de una semana de espera en la isla de Alborán, el gobierno ha decidido trasladar a los 28 inmigrantes que llegaron a la isla el viernes pasado. La decisión se ha tomado debido a las malas condiciones del mar que obligaron a retrasar el traslado hasta hoy. Los inmigrantes, que llegaron a la isla en un estado de emergencia, serán trasladados a Almería en un próximo momento. Lavan la cara al Faro de Alborán El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado en Almería que el objetivo es la dignificación de las instalaciones existentes en la isla para que puedan albergar a personas en situaciones de riesgo marítimo. El Ministerio de Defensa invertirá 1.300.000 euros en la isla para mejorar la atención inmediata a las personas que se encuentren en situaciones de emergencia en su entorno. El proyecto, que aún no tiene plazos de ejecución, busca mejorar la atención a las personas que llegan a la isla en situaciones de emergencia, no solo a inmigrantes. En el caso de los inmigrantes, el objetivo es proporcionarles cobertura temporal y inmediata posible. La isla de Alborán ha sido un punto de paso para muchos inmigrantes en su camino hacia la costa española, y esta inversión busca mejorar la atención a estas personas en momentos de emergencia. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

