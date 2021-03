URA Playcar rompe su techo histórico de triunfos

domingo 07 de marzo de 2021 , 20:12h

(35-3) Calcan frente a Majadahonda el partido entre ambos de la primera vuelta, siguen invictos y enlazan la segunda fase con la primera, doce de doce, ampliando su ventaja en la tabla