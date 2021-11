Capital El gran outlet de las tiendas de Almería llega al centro con ‘I Love Chollo’ martes 09 de noviembre de 2021 , 15:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desfiles de Navarro Pasarela, baile, teatro y música, ejes de la programación para incentivar las compras



El gran outlet de las tiendas de Almería llegará este sábado, 13 de noviembre, al centro de la ciudad con el evento ‘I Love Chollo’. El Ayuntamiento y Navarro Pasarela se han aliado para impulsar la iniciativa con el objetivo de fomentar las compras en el comercio local y disfrutar de una jornada con numerosas actividades en el corazón de la capital.



El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, junto a la promotora del evento y directora de Navarro Pasarela, Rosalía Navarro, ha presentado el programa de actividades que se desarrollará. Desfiles, baile, una obra de teatro, humor y un concierto son los principales atractivos de ‘I Love Chollo’, que pretende ser un revulsivo para los establecimientos del centro.



Carlos Sánchez ha explicado que “lo hacemos en un momento fundamental para la recuperación económica y el Ayuntamiento tiene que estar, como ha hecho siempre, apoyando el comercio tradicional que da vida a las calles”. Asimismo, ha subrayado que la actividad se pone en marcha “tras escuchar a numerosos comercios que, debido a la pandemia, recibieron mercancía que luego no pudieron darle salida y ahora podrán hacerlo”



Rosalía Navarro ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento “por materializar lo que tantas personas estaban esperando, cada bolsa aquí representada simboliza una persiana abierta con ilusión”. En este sentido, ha asegurado que “vamos a estar ahí para darlo todo con muchos detalles, chollos y glamour para que Almería sea la capital más bonita”,



Las actividades arrancarán a las 11.30 horas con actuaciones simultáneas. Por un lado, la Escuela de Baile Ana Soriano protagonizará una exhibición con tres pases en la calle Marqués de Comillas, a las 11.45 horas en calle Reyes Católicos y a las 12 horas en calle Las Tiendas. Por otro lado, las modelos de Navarro Pasarela desfilarán en cuatro pases por un circuito conformado por las calles Reyes Católicos, Marqués de Comillas, Paseo, Las Tiendas y el entorno del Mercado Central. Lo harán a las 11.30, 13, 17.30 y 19 horas.



También habrá espacio para la comedia con el teatro ‘Las cacatúas parlantes’, dedicado al público infantil y juvenil, y el monólogo de Antonio Tijeras. Será a las 12.30 y a las 18 horas respectivamente. Más de una veintena de comercios ya se ha unido al evento y ofrecerán su outlet con descuentos para que almerienses y visitantes puedan aprovechar la oportunidad. Además de las localizaciones en las que habrá actividades, otras calles como la Rambla Obispo Orberá, Zaragoza o Méndez Núñez serán puntos de interés puesto que contarán con establecimientos adheridos a la iniciativa.



Por último, Automotor Costa BMW – MINI expondrá vehículos 'I Love Chollo' en las calles Las Tiendas y Marqués de Comillas y se dispondrá de un coche antiguo para pasear desde la calle Minero.

