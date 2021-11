Más de 2.000 estudiantes participan en la Semana de la Ciencia de la UAL

martes 09 de noviembre de 2021 , 15:46h

La Semana ha comenzado este lunes con 'Café con Ciencia' una actividad que permite el contacto directo de los estudiantes con científicos de la UAL mientras desayunan y charlan sobre un tema concreto. Un total de 43 actividades, lúdicas, divulgativas y didácticas, forman parte de la programación de este año diseñada para despertar vocaciones científicas entre los estudiantes de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de la provincia.

La Semana de la Ciencia ha arrancado este lunes en la Universidad de Almería con la actividad 'Café con Ciencia' en la que han participado decenas de estudiantes llegados de centros de enseñanza de diferentes puntos de la provincia. Con esta Semana de la Ciencia, que se va a desarrollar hasta el próximo viernes 12 de noviembre, se pretende acercar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad mediante la divulgación de los resultados de investigación de la Universidad de Almería, y está principalmente enfocado a los estudiantes de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de la provincia.



La inauguración ha contado con el vicerrector de Investigación de la UAL, Diego Valera, el delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Almería, Emilio Ortiz, y el director de Cajamar de la UAL, Alfredo Felices.



"Estamos muy ilusionados porque más de 2.000 alumnos de enseñanzas medias y formación profesional de toda la provincia de Almería visitan esta semana la Universidad. Hemos preparado 43 actividades, dos exposiciones y realmente pretendemos acercar toda la investigación y toda la ciencia que se hace en la Universidad de Almería a los más jóvenes, despertar vocaciones científicas, que vean que los investigadores son personas normales y corrientes", ha explicado Diego Valera.



El vicerrector de Investigación también ha indicado que, además, los estudiantes podrán "analizar las distintas salidas profesionales que pueden cursar dentro de la Universidad de Almería, que seguro muchas de ellas no son desconocidas para el gran público en general y pueden ser interesantes. Estoy convencido de que gracias a esta actividad atraeremos el talento de Almería para que estudie en nuestra universidad".



El 'Café con Ciencia' está organizado conjuntamente entre la UAL, la OTRI y la Fundación Descubre. Esta mañana se han organizado un total de 9 Café con Ciencia, con la participación de decenas de estudiantes que han podido conocer de forma cercana y divulgativa algunas de las investigaciones y labor que se lleva a cabo en la UAL. Entre los temas tratados destacan algunos jurídicos, de Humanidades, sobre sismología y volcanes, ecología y medio ambiente o microalgas.



Emilio Ortiz, delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Almería, ha mostrado el apoyo de la Consejería a la que representa a iniciativas como esta de la UAL. "Evidentemente la Ciencia es totalmente necesaria en el desarrollo de la humanidad y con esta pandemia que estamos sufriendo todos, creo que eso es indiscutible. En este caso, creo que se ha hecho una gran labor por parte de la UAL junto con la Fundación Descubre y la OTRI en ser ellos los que se acerquen a los jóvenes para captar nuevos talentos y nuevas vocaciones científicas. Por nuestra parte, desde la Consejería de Transformación Económica solamente podemos apoyar, incluso económicamente, esta idea y esperamos que después de estos meses de encierro esta semana, que se desarrolla de forma presencial, sea todo un éxito".



Por su parte, Alfredo Felices, director oficina de Cajamar de la UAL ha indicado que "desde Cajamar siempre hemos hecho una apuesta decidida por la Universidad de Almería y pensamos que actividades como esta acerca a la gente joven a decidir su futuro y qué quieren ser en la vida. La apuesta es decidida y seguirá siéndolo continuamente siempre con la Universidad de Almería". Además, ha destacado "la cara de curiosidad y de ilusión que desprende estos chavales. Me he interesado ya por algunas de las actividades que hay y animo a la gente joven a que participen en ellas porque les va a ayudar a definir su futuro y, sobre todo, les animo a que se decidan por la Universidad de Almería a la hora de cursar una carrera profesional porque esta universidad se ha consolidado ya y es una universidad de renombre".



Además de estos 9 'Café con ciencia' celebrados hoy, habrá 34 talleres científicos sobre la actividad física y el deporte, nutrición, paleontología, el uso del agua sostenible en la agricultura de invernadero, neurociencia, finanzas, datos o programación básica de una escena ambiente en el laboratorio Smartphone, entre otros. Con el fin de que todos los estudiantes puedan encontrar una actividad de su interés. Todas las actividades tienen un marcado carácter lúdico, divulgativo y didáctico.



En la Semana de la Ciencia participan todas las facultades de la Universidad de Almería, los Servicios Centrales de Investigación y los Centros de Investigación. Además, cuenta con la colaboración de Fundación Descubre y Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El evento está patrocinado por Cajamar Caja Rural y financiado por la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad.