Capital El guitarrista José Santiago ‘El Negrillo’ ya da nombre a una plaza de La Chanca miércoles 27 de julio de 2022 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones, María Vázquez, preside la inauguración de un espacio que, además, “se remodelará entre finales y principios del próximo año” Situada en la intersección entre la Avenida del Mar y la calle Estrella Polar del barrio de La Chanca, cerca de los dos torreones de la puerta medieval de Al-Hawd, se encuentra la plaza José Santiago Santiago ‘El Negrillo’, que ha sido inaugurada esta mañana por la alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, acompañada por el concejal delegado del Área de Cultura y Educación, Diego Cruz, el presidente de la Asociación La Chanca-Pescadería A Mucha Honra, José Campoy, y numerosos familiares y vecinos del barrio que han mostrado así su cariño a la figura del guitarrista almeriense fallecido hace 19 años. Vázquez ha agradecido el respaldo de todo el barrio “a este día tan especial e importante para todos los almerienses, sobre todo para los vecinos de La Chanca, porque es un acto de cariño a la familia y de reconocimiento a un gran artista que era ‘El Negrillo’. Inauguramos esta plaza, que va a llevar su nombre, qué mayor homenaje para una persona que el perpetuar su nombre en una plaza en su ciudad y en el barrio que tanto le ha querido”. La alcaldesa en funciones ha aplaudido la iniciativa emprendida por la Asociación Almería La Chanca a Mucha Honra para este homenaje. “José ‘El Negrillo’ era un artista genuino, puro, intuitivo, y muchos grandes maestros, como Tomatito, lo seguían para conocer cómo tocaba la guitarra, sus acordes, sus canciones y qué impronta le daba a todo su arte y su compás”, ha señalado. En este sentido, María Vázquez ha recordado que “su estilo le hizo ganar el Primer Concurso Provincial de Guitarra Flamenca, estuvo a punto de formar parte de la compañía de José Heredia Maya, y acompañó muchos años a ilustres del barrio como la bailaora María La Rabota, aquí presente, o al cantaor Juan Gómez. Esperamos y deseamos que todo el mundo disfrute de esta plaza, que se remodelará para mejorar su acondicionamiento entre finales de este año y comienzos del próximo”. Por su parte, el presidente de la Asociación Almería La Chanca a Mucha Honra, José Campoy, ha destacado que “el patrimonio no solo está en los museos o en estos torreones que tenemos al lado, sino también en las calles, en la gente. En La Chanca y Pescadería de eso entendemos mucho, entendemos que es necesario reconocer la valía a nuestra gente, con la que hemos vivido, nuestros ilustres. Desde nuestra Asociación queremos que todos esos nombres se queden en nuestro barrio. Lo hicimos con Gloria Sevilla y ahora se culmina un proceso de cinco años con José ‘El Negrillo’”. Campoy ha recordado que “nos dejó de forma muy prematura, nos dejó huérfanos del arte que tenía. Ahora que veo los torreones recuerdo cuando él se sentaba allí a tocar la guitarra por la tarde. Nos reuníamos jóvenes y mayores y era sorprendente verla tocar. El peluquero del barrio decía que “cuando tocaba El Negrillo los ángeles lloraban”. Era sorprendente. Tengo tantas anécdotas de él como persona y como vecino, con su origen humilde y gitano. Y aunque muchos me decían que había gente que se la merecía más que él, aquí está”, ha culminado visiblemente emocionado entre los aplausos de todos los presentes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

