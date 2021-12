Almería El Hospital de Poniente entrega los premios del XVI Certamen de Cuentos Infantiles e Ilustraciones Navideñas jueves 23 de diciembre de 2021 , 16:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El centro agradece la implicación de las entidades que colaboran en su celebración, con la donación de regalos y su trabajo como jurado El Hospital de Poniente ha llevado a cabo hoy la entrega de premios de su tradicional Certamen de Cuentos Infantiles e Ilustraciones Navideñas, que este año alcanza su decimosexta edición. Organizado por la Comisión de Atención al Niño Hospitalizado, el concurso está abierto a la participación de pacientes atendidos en Pediatría del centro, así como de los hijos e hijas de los profesionales de la Agencia Pública Sanitaria Poniente. Por razones de seguridad frente a la COVID-19, la entrega de premios se ha realizado con aforo limitado en el Salón de Actos del centro. El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha felicitado “a quienes han hecho un alarde de creatividad e ilusión en cada uno de los 55 trabajos presentados a concurso”. Acosta ha recordado que “este certamen es una tradición en nuestro hospital, con la que queremos ofrecer una motivación especial a los niños y niñas que reciben atención en Pediatría en estas fechas tan señaladas, así como a los menores cuyos padres y madres trabajan arduamente por cuidar de la salud de nuestra población”. El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente ha agradecido “la colaboración desinteresada de Carrefour Almerimar, cuyas donaciones han hecho posible la entrega de los magníficos premios que han recibido los trabajos ganadores en todas las categorías y que hoy personificamos en su director, José Luis Alba; así como del Club de Lectura Intertertulianas de Almerimar y a la Federación de Mujeres del Poniente y la Alpujarra por la Igualdad, que han ejercido un año más como jurado externo e imparcial”. Dos modalidades, con tres categorías cada una El XVI Certamen de Cuentos Infantiles e Ilustraciones Navideñas del Hospital de Poniente establece tres categorías para cada modalidad, establecidas en función de la edad de los participantes. En el apartado de las ilustraciones navideñas, en la categoría de hasta 5 años, el primer y segundo premio se han otorgado respectivamente a Francisco Fernando Medina y Hugo Poveda. En la categoría de 6 a 9 años, el primer premio ha sido para Rosa Hurtado y el segundo para Juan Enrique Rodríguez. En la categoría de 10 a 13 años, la ganadora del primer premio es Fatou Diaye; y la del segundo premio es Sara Carralcázar. En el ámbito de los relatos, se ha entregado un único premio en la categoría de hasta 7 años, para Elsa Arenas, por su trabajo ‘La aventura de Elsa’. En la categoría de 8 a 10 años, los premios se han otorgado a Anais Riquelme, por ‘La niña que salvó la Navidad’ y a Elena Pomares, por ‘La Navidad de Elena en el Hospital’. Finalmente, en la categoría de 11 a 13 años, los trabajos ganadores han sido ‘El milagro de la Navidad’, de Daniel Segura y ‘Cuento del hospital’, de Marta Rodríguez. La recepción de los trabajos se ha llevado a cabo entre el 28 de noviembre y el 16 de diciembre. El jurado encargado de su valoración ha estado formado por integrantes de tres asociaciones de la Comarca del Poniente Almeriense, colaboradoras con el hospital, el Club de Lectura Intertertulianas de Almerimar y la Federación de Mujeres del Poniente y la Alpujarra por la Igualdad. En su decisión, totalmente independiente, han tenido en cuenta los valores artísticos, creativos y éticos de cada obra. Actividades Navideñas La Comisión de Atención al Niño Hospitalizado del Hospital de Poniente ha organizado para estas Fiestas Navideñas una programación de actividades culturales y lúdicas, dirigidas a los niños y niñas hospitalizados y que incluyen talleres de manualidades, o magia, entre otras, realizadas principalmente por personal voluntario del propio centro. Asimismo, numerosas entidades públicas y privadas han colaborado con las actividades con la donación de regalos y diferente material, todo ello con el objetivo común de humanizar la atención de los más pequeños durante el periodo navideño, haciendo más llevadera su estancia en el centro. Mañana, día 24 de diciembre, Papá Noel recorrerá, con mascarilla, higiene de manos y respetando la distancia de seguridad, distintas zonas del hospital. El 5 de enero, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente llevarán la magia hasta el Hospital de Poniente y con la ayuda del equipo profesional del centro, harán llegar su regalo a cada paciente. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

