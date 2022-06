Almería El Hospital Torrecárdenas realiza ecografías nutricionales miércoles 29 de junio de 2022 , 15:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Unidad de Endocrinología y Nutrición determina de este modo el área de la superficie muscular, su volumen, la longitud del fascículo más otros parámetros correspondientes al tejido graso La Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Torrecárdenas realiza ecografías nutricionales en pacientes con desnutrición o en riesgo de sufrirla. Según ha explicado el responsable de la Unidad, el doctor Pedro Mezquita, los especialistas deben incorporar técnicas que ayuden a identificar adecuadamente la pérdida de músculo y grasa para efectuar un correcto diagnóstico y seguimiento de la malnutrición. Para esta tarea es necesario contar con nuevas técnicas de identificación de la afectación muscular en la malnutrición, válidas, estandarizadas, fiables, precisas y efectivas. Y es que, en algunas ocasiones las técnicas clásicas de imagen (DEXA, TAC y RMN) tienen dificultades tanto en su disponibilidad como en la aplicación clínica en condiciones de práctica habitual. Por otra parte, la ecografía para el estudio morfológico y estructural de la masa muscular y grasa es un nuevo método clínico, imprescindible para evaluar el estado nutricional del paciente, en diferentes situaciones clínicas. Según ha detallado el doctor Pedro Mezquita, la sección de Nutrición Clínica y Dietética del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Torrecárdenas cuenta con un equipo de ecografía que permite determinar el área de la superficie muscular, su volumen, la longitud del fascículo más otros parámetros correspondientes al tejido graso. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

