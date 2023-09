Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Hospital Universitario Poniente da voz a la ciudadanía en la Jornada de Seguridad del Paciente viernes 15 de septiembre de 2023 , 19:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El centro ha organizado un encuentro orientado a implicar a pacientes y familias en una atención más segura y de mayor calidad El Hospital Universitario Poniente celebra este año el Día Mundial de la Seguridad del Paciente con una jornada abierta a la ciudadanía, que se desarrolla en el Teatro Auditorio de El Ejido. A través de charlas y talleres se pretende concienciar a la población de la importancia de implicarse activamente en los cuidados que reciben en los centros sanitarios, colaborando en una atención más segura y de mayor calidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora cada 17 de septiembre el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que en esta edición tiene como lema ‘Demos voz a los pacientes’. Con ello, la OMS pretende poner de relieve el papel clave que pacientes, familias y cuidadores desempeñan en la seguridad de la atención de la salud. Para la puesta en práctica de esta iniciativa, el Hospital Universitario Poniente ha organizado una jornada, que se ha desarrollado en el Teatro Auditorio de El Ejido, en la que han participado más de un centenar de personas. El encuentro ha sido inaugurado por el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, junto al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, el director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta y la subdirectora de Enfermería y presidenta de la Comisión de Seguridad del Paciente, María Teresa Segura. Juan de la Cruz Belmonte ha subrayado que “uno de los principales objetivos del Sistema Sanitario Público de Andalucía es promover una atención integral y segura, a través de la implantación de todas aquellas prácticas orientadas a disminuir la incidencia de los posibles daños y riesgos que puedan producirse durante el proceso de atención al paciente”. El delegado de Salud y Consumo ha explicado que “además de promover la cultura de la seguridad entre el conjunto de profesionales del sistema, la OMS nos propone este año implicar directamente a los pacientes y hacer que tomen la iniciativa y nos ayuden a darles los mejores cuidados posibles”. El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha felicitado “al Hospital Universitario Poniente y a su Comisión de Seguridad del Paciente, por poner en marcha esta iniciativa, que acerca nuestro hospital a la ciudadanía, proponiéndole además una formación sumamente interesante, que abarca aspectos muy importantes relacionados con nuestra salud, como son por ejemplo la prevención de caídas, el uso seguro de los medicamentos o los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hemos de pasar el quirófano”. El director gerente del Hospital, Universitario Poniente, ha subrayado que “la Seguridad del Paciente es una de las líneas estratégicas y transversales de nuestro trabajo, en la que está implicado todo el conjunto de profesionales del hospital”. Acosta ha dado las gracias “a la Comisión de Seguridad y a los profesionales que participan en ella, que este año han querido organizar una celebración del día mundial mucho más cercana a la ciudadanía, con contenidos que forman parte del día a día de muchos de nuestros pacientes y de sus familias”, dando así respuesta con esta actividad también a unos de los objetivos incluidos dentro del Área Clave 5 de la Estrategia para la Seguridad del Paciente de Andalucía: Implicación activa de pacientes y ciudadanía. Talleres simultáneos El programa de las jornadas ha dado comienzo con una charla sobre el uso seguro del medicamento, impartida por profesionales de la Unidad de Farmacia, centrada en cómo pueden evitarse errores en la toma de medicación o interacciones no deseadas, entre otros aspectos. Tras esta charla inicial, se han desarrollado hasta cinco talleres formativos. En primer lugar, se han desarrollado de forma simultánea una sesión sobre la prevención de caídas y otra sobre la importancia de la transferencia segura y la correcta identificación del paciente. A continuación, también de forma simultánea, se ha abordado en otros dos talleres las principales recomendaciones a la hora de seguir un tratamiento con medicamentos anticoagulantes y las indicaciones previas a una intervención quirúrgica. La jornada se ha cerrado con otro taller, el quinto, dedicado a la higiene de manos, un aspecto clave para prevenir la transmisión de infecciones y la prevención de enfermedades. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

