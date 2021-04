“El humor es mi profesión y una gran herramienta para vivir ante las dificultades”

jueves 29 de abril de 2021 , 20:07h

La presentación y la firma del libro ‘Risas al punto de sal’ de Raquel Sastre ha tenido lugar esta tarde en una jornada repleta de actividades

Con valentía, coraje y, sobre todo, muchas risas, la humorista Raquel Sastre ha puesto el broche de oro a la segunda jornada de la Feria del Libro de Almería, organizada por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, con la participación de Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Fundación Unicaja que, además, son también sede de algunas de las actividades y cuenta con la colaboración de Interalmería Televisión, que realiza retransmisiones en directo desde su canal de Facebook.

Desde el Centro Fundación Unicaja, a las 18:30 horas, Raquel Sastre ha presentado su libro ‘Risas al punto de sal’. Un testimonio en primera persona, como madre de una hija con autismo. “Los lectores dicen que es una guía muy exhaustiva con lenguaje sencillo”, ha trasladado.

Además, en las páginas de su obra, la humorista refleja “los primeros indicadores del autismo, las terapias con evidencia científica, problemas de pareja que pueda ocasionar tener un hijo con necesidades especiales, la importancia de la juegoterapia o, cómo reconocer las estafas, no sólo con personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), porque se puede dar también en otras enfermedades”.

Raquel Sastre valora entre risas, que el humor “como su profesión, me influye tanto que me paga la hipoteca”, pero también, “como una gran herramienta para vivir ante las dificultades que van viniendo”. En esta línea, ha puesto de ejemplo que “en plena cuarentena, mi hija se puso muy nerviosa y tiró la cabeza hacia atrás y me dio un golpe en la nariz que provocó un desvío en el tabique nasal, pues gracias al humor, me ayudó a sobrellevarlo”.

La autora de ‘Risas al punto de sal’ es una humorista que anduvo sus primeros pasos en el mundo de la comedia en Paramount Comedy. Tras este inicio, Raquel Sastre ha realizado sketches en La hora de José Mota y, también, ejerció de guionista para El Hormiguero y La Que Se Avecina. Aparte de su profesión de monologuista, Sastre ayuda a visibilizar los problemas que a diario sufren las familias de niños con TEA que requieren de una atención temprana integral, pública y gratuita.

Una programación muy intensa hoy en la segunda jornada de la Feria del Libro, repartida en cuatro sedes, más el Paseo convertido en la avenida de las letras, donde se encuentran las casetas de los libreros. En el Centro Fundación Unicaja se ha firmado el convenio y presentado ‘Biblioteca de Autores Almerienses’, una iniciativa de Fundación Unicaja con la Universidad de Almería. En el mismo lugar, a las 17.30 horas, la Fundación Unicaja presentó ‘Los días perdidos’, de Francisco Fuentes. A la misma hora la carpa de actividades de la Delegación del Gobierno ha recibido a Cristina Amils y Nanna Garzón con el libro ‘No te encuentro’, que han explicado a los niños a través de un divertido cuentacuentos.

En su interior, en un acto organizado por Diario de Almería, se ha presentado ‘La mujer sin nombre’ de Vanessa Montfort y, a la misma hora, Antonio Sevillano presentó ‘Historia del Flamenco en Almería’, editado por el IEA, en el Patio de Luces de Diputación, acto que ha contado con actuación musical de Maite Beltrán y su grupo flamenco. Por último, Raúl Quinto ha hablado de ‘La canción de NOF4’ en la carpa de actividades.

Viernes, 30 de abril

Mañana viernes, 30 de abril, será el ecuador de la Feria del Libro de este año con el tercero de los cinco días. Dado que mañana no es lectivo, a las 12.00 del mediodía habrá un cuentacuentos en la carpa de actividades, a cargo de Paula Mandarina.

Las propuestas se intensificarán por la tarde. A las 17.00 horas, el Patio de Luces de la Diputación Provincial recibirá la presentación y firma de ‘Sangre / Jano’, a cargo de Alexis Díaz Pimienta. El mismo escenario recibirá a las 18.00 horas la presentación de ‘El Alcázar de las perlas. Abén Humeya. Teatro Neomudéjar de Francisco Villaespesa’. Un acto que contará con la actuación teatral de Jesús Herrera y Chencho Nzo, de La Confluencia Colectivo Escénico.

El Centro Fundación Unicaja volverá a ser sede de dos de las actividades más esperadas por los lectores. A las 17.30 horas será la presentación de ‘La vida contada por un sapiens a un neandertal’, a cargo del paleontólogo Juan Luis Arsuaga y el escritor Juan José Millás, y a las 18.30 horas será la presentación de ‘Pequeñas mujeres rojas’ de Marta Sanz, en un acto presentado por Antonia S. Villanueva.

Además, la carpa de actividades recibirá a las 18.00 horas el cuentacuentos y firma ‘Mucho’, con Sol Ruiz, y a las 19.00 horas la presentación y firma de ‘Versos Veganos’, con Antonio Jesús García (Che) y Antonio J. Morata (Elmo), acto que contará con la actuación musical de Carmelo Villar.